DTM : Mercedes complète ses essais avec la nouvelle C 63

Mercedes a complété ses derniers essais avant d’homologuer la nouvelle version de la C 63 DTM

Mercedes-AMG a bouclé pas moins de 448 tours au terme de ses trois journées d’essais à Portimao (Portugal).

Les essais ont été réalisées du mardi 21 au jeudi 23 février avec sa nouvelle C 63 AMG en passe d’être homologuée.

Gary Paffett, Paul di Resta et Edoardo Mortara se sont relayés pour accumuler du roulage et offrir un retour d’informations aux ingénieurs avant l’homologation qui sera réalisée le mercredi 1er mars.

« C’était agréable de reprendre le volant après la pause hivernale, a commenté le champion 2005 qui a bouclé 159 boucles du circuit portugais mardi dernier. Nous avons fait beaucoup de kilomètres et nous avons recueilli de nombreuses données sur les courts et longs relais. Nous avons étudié le comportement des pneus et avons également un peu travaillé sur les réglages. C’était une bonne journée, mais il nous reste comme d’habitude beaucoup de travail à faire. »

« C’était rude, mais j’ai eu de bonnes sensations, a ajouté Paul di Resta qui a bouclé 143 tours le jour suivant. L’homologation se rapproche à grands pas et il y avait beaucoup à faire cette semaine. J’espère que nous aurons un bon package qui nous permettra de nous battre pour le titre. »

Photos des essais de la nouvelle Mercedes AMG C 63

source: Autohebdo.fr – Jacques-Armand Dupuis