Trois pilotes pénalisés à Daytona

Pénalisé pour une hauteur de caisse non conforme à l’issue des Can-Am Duels

Martin Truex Jr (Furniture Row Racing) et les pilotes de la JTG Daugherty Racing A.J Allmendinger et Chris Buescher seront pénalisés sur la grille de départ de Daytona 500 (26 février).

La Toyota et les Chevrolet ont été contrôlées avec une hauteur de caisse non conforme à l’issue des Can-Am Duels et s’élanceront en fond de grille.

Les trois pilotes ont également été disqualifiés des courses qualificatives.

