Quatre anciens champions et trois prétendants au titre de recrue de l’année

Confirmation de leur instricption à l’ensemble des courses de la série ACT

À dix jours de l’annonce de la poursuite des activités de la Série ACT au Québec sous une nouvelle équipe de direction.

Quatre anciens Champions de la Série ACT et trois prétendants au titre de recrue de l’année ont déjà fait parvenir leurs inscriptions pour l’ensemble des courses de la Série ACT pour la saison 2017.

Des épreuves seront disputées à l’Autodrome Montmagny, à l’est de la ville de Québec, à quatre reprises et à l’Autodrome St-Eustache, au nord de Montréal, à deux reprises pendant le calendrier 2017.

Les anciens champions à s’être engagé à temps plein sont : de Québec Jean-François Déry, de St-Denis-sur-Richelieu Patrick Laperle, de Boischatel Donald Theetge et de St-Édouard de Lotbinière Dany Trépanier. .

Entre eux, ils se partagent un total de 9 titres de champion. Laperle est au sommet avec un titre du côté américain et 4 titres de la Série ACT (2007, 2011, 2012 et 2016), Donald Theetge en possède 2 (2006 et 2009), tandis que Dany Trépanier (2014) et Jean-François Déry (2013) en ont chacun un.

Du côté des recrues, Éric Gagnon de Terrebonne et Mathieu Kingsbury de St-Jérôme graduent dans la Série ACT Late Model après avoir couru dans la classe Sportsman de l’Autodrome St-Eustache.

Jérémy Roy de Napierville, le fils de Martin Roy, pilote NASCAR Xfinity, K&N, Pinty’s et multiple fois champion tant sur la terre battue que sur l’asphalte.

Jérémy est âgé de seulement 14 ans, mais, sa feuille de route est déjà bien garnie, il a été sacré champion en catégorie Roby-Kart de la série G-Kart sur terre battue et des titres de recrue de l’année dans trois classes différentes : 6.5, Roby-Kart et Open. De plus, il a participé à des épreuves, tant sur la terre battue que sur l’asphalte dans la catégorie REVSTAR STR.

Le calendrier de 6 épreuves de la Série ACT Late Model débutera le 10 juin à l’Autodrome Montmagny.

Source : Marc Patrick Roy