Wolff : « Chaque équipe peut être prétendante au titre »

Toto Wolff a mis en avant que le statut de favori de Mercedes pourrait être remis en question avec le nouveau règlement

À l’occasion de la présentation de la W08 EQ Power+ à Silverstone (Grande-Bretagne).

Le président exécutif de Mercedes Motorsport Toto Wolff a fait part de ses impressions avant le début de saison qui sera effectué le week-end du 26 mars à Melbourne (Australie).

Si le constructeur étoilé est l’écurie à battre après 3 années de domination, il reste prudent sur son potentiel avec la mise en place du nouveau règlement.

« Nous devons avoir en tête que chaque équipe peut être prétendante au titre, a souligné Toto Wolff. Nous avons un bel exemple en 2009 avec Brawn GP. Renault a également bien progressé et nous devons les prendre au sérieux. Le résultat se fait par un package comprenant de nombreux points, que ce soit les pilotes, l’équipe, la voiture…

On ne peut rien prendre pour acquis. Le fait de repartir d’une feuille blanche fait prendre des risques importants pour tout le monde. La saison peut être très différente des précédentes. »

Si les F1 de la saison 2017 seront en piste la semaine prochaine à Barcelone (Espagne) pour la première séance des essais hivernaux, les résultats enregistrés ne devraient pas encore permettre de se faire une idée sur les forces en présence.

« Les essais de Barcelone ne permettront pas d’établir une hiérarchie. L’essentiel se concentre sur la collecte de données et le comportement des pneus. L’étude de la performance n’arrivera qu’après », a rappelé l’Autrichien.

Toto Wolff est également revenu sur la polémique concernant les propos de Lewis Hamilton qui s’était plaint de devoir partager les données avec son coéquipier.

« Il n’y a pas de controverses avec Lewis sur ce sujet. Le partage de données permet de rendre la voiture plus performante et ça a été un facteur important dans notre réussite. Lewis comprend très bien que nous continuerons comme nous avons fait jusqu’à présent et ça ne lui pose aucun problème », a conclu Toto Wolff.

source: autohebdo.fr – Jacques-Armand Dupuis (photos Paul Foster- Flagworld)