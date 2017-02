Premier roulage sans encombre pour la Ferrari à Fiorano

La voiture sera-t-elle bien née ?

Ferrari a révélé sa nouvelle SF70H aujourd’hui. Le design de la monoplace en a surpris plus d’un, notamment au niveau de l’aileron et des pontons.

La nouvelle Scuderia devrait ainsi être scrutée de près lors des essais à Barcelone à partir de lundi prochain. Notons qu’elle a également pris la piste aujourd’hui à Fiorano, pour un déverminage.

En attendant, Mattia Binotto, le directeur technique de la Scuderia, s’est montré assez évasif sur le design précis de sa nouvelle monture. L’Italien s’est contenté d’une présentation assez générale de la monoplace.

« La nouvelle saison est un défi, en particulier avec le nouveau règlement qui rend le tout encore plus difficile – et la F1 est toujours autant difficile. Il ne s’agit pas d’être bon, mais d’être le premier, et d’être le premier à développer la voiture plus rapidement que tout le monde. Le défi est d’accélérer le développement ».

Binotto s’attend ainsi, comme Cyril Abiteboul de Renault, à une « course aux armements » pour le développement en cours de saison.

De son côté, Maurizio Arrivabene, le directeur de l’écurie, a préféré rendre hommage au travail des hommes de l’ombre de Maranello. Là encore, le responsable de la Scuderia ne préfère fixer aucun objectif pour le moment.

« C’est toujours une grande émotion quand vous voyez une nouvelle Ferrari prendre vie : que ce soit une voiture GT ou une F1, c’est la même émotion. En regardant la voiture, je pensais aux efforts, au dévouement, au professionnalisme et à la passion de tous les gens chez Ferrari pour tout mettre ensemble pour construire cette voiture. »

« La voiture est le résultat des efforts de l’équipe, et j’en suis très fier. Les deux prochaines semaines se passeront à Barcelone, nous suivrons notre programme, et ensuite nous verrons où nous en sommes. »

La nouvelle Ferrari a donc été étrennée pour une première fois à Fiorano aujourd’hui, lors d’une journée de tournage promotionnel. Kimi Raikkonen puis Sebastian Vettel ont pu se faire la main sur la nouvelle monture. Le test a parfaitement commencé, à en croire Kimi Raikkonen.

« Bien sûr, nous ne sommes pas allés à fond, c’est le tour d’installation, le tout premier tour avec la nouvelle voiture, et le ressenti est bon » a commenté le Finlandais juste après son premier relais avec la Ferrari. « C’est juste un premier contact. Nous allons plus rouler aujourd’hui, mais le gros du travail commence avec les tests de Barcelone. Mais jusqu’à présent, tout va bien. »

Alors que le règlement aérodynamique a été considérablement modifié par rapport à l’année dernière, Kimi Raikkonen n’a enfin pas eu le sentiment de vivre la révolution tant annoncée…

« Les impressions sont assez similaires à l’an dernier. Il y a juste quelques changements, mais la différence n’est pas énorme. »

source: http://motorsport.nextgen-auto.com