McLaren présente la MCL32

McLaren-Honda a dévoilé la MCL32 qui sera pilotée par Fernando Alonso et Stoffel Vandoorne en 2017

La MCL32 marque une rupture par rapport à la série des F1 de Woking avec la fin de l’appellation « MP4 ». Comme prévu, le constructeur britannique reprend sa mythique couleur orange.

Après une saison 2016 où la structure britannique n’a pu prendre que la 6e place du Championnat Constructeurs, la MCL32 aura pour mission de replacer McLaren dans la première partie du peloton. Le remplacement de Jenson Button par Stoffel Vandoorne pourrait aider l’équipe à réaliser cet objectif.

« Nous avons répondu aux attentes des fans qui réclamaient que nous reprenions la couleur orange. Nous savons que nous faisons parler de nous en changeant le nom et la livrée de la monoplace », a commenté Zak Brown, le directeur exécutif de McLaren.

« Je me suis rapidement senti à ma place chez McLaren. Nous nous sommes assurés d’avoir les bonnes personnes aux bons endroits et d’offrir les ressources nécessaires pour retrouver la réussite. Nous sommes évidemment frustrés de ne plus gagner de course, mais la saison 2017 devrait marquer un progrès après plusieurs saisons difficiles. Nous avons simplement besoin de temps et de patience. »

« L’hiver est toujours une période stressante dans les équipes, a souligné Éric Boullier, le Team Principal de McLaren-Honda. La voiture est physiquement réussie et nous comptons bien qu’elle soit également rapide. Nous avons travaillé en transparence avec Honda pour la conception de la monoplace. Nous nous sommes assurés que l’aéro et le châssis travaillent en symbiose avec le moteur. »

« C’est la première fois que nous la voyons complètement assemblée, a commenté Fernando Alonso. La voiture semble spectaculaire. Les monoplaces deviennent belles si elles sont rapides et je trouve que son look est réussi. Les pilotes seront davantage passionnés par le pilotage de ces nouvelles F1, mais nous devons attendre les premiers essais hivernaux la semaine prochaine pour savoir où nous nous trouvons.

Nous avons de grands espoirs cette année, mais cette discipline est très complexe et nous ne pouvons faire aucune promesse. Nous sommes malgré tout ici car nous pensons pouvoir vaincre. L’équipe a travaillé sur cette F1 depuis 7 ou 8 mois et il faut les féliciter. »

« Ça fait désormais quatre ans que je fais partie de la famille McLaren et je suis enfin titulaire, a ajouté Stoffel Vandoorne. J’essaierai évidemment de battre mon coéquipier, mais le principal objectif est de replacer l’équipe aux avant-postes et nous ferons tout ce qu’il faut pour y parvenir. Nous nous sommes bien préparés physiquement pour être en mesure de piloter ces F1 plus rapides. »

« Nous avons progressé dans chaque domaine du moteur. L’objectif est d’obtenir plus de puissance. Avec le changement de monoplace, nous avons dû réduire la place du Power Unit. Ce fut un grand défi à relever et je suis fier du travail accompli. Nous ne ferons aucune promesse pour cette saison, mais nous ferons en sorte d’obtenir le meilleur résultat possible », a précisé Yusuke Hasegawa, le directeur du projet F1 de Honda.

source: Autohebdo.fr -Jacques-Armand Dupuis