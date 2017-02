La Scuderia Ferrari dévoile sa monoplace, la SF70H

Pour remettre l’équipe dans le droit chemin

Au lendemain de la présentation de la spectaculaire Mercedes W08.

Ferrari est l’équipe suivante à présenter sa monoplace 2017, dont le nom a été révélé aujourd’hui. Elle s’appellera SF70H, en hommage aux 70 ans de Ferrari, et aura pour mission de faire débuter un cercle vertueux dans l’équipe italienne après une saison 2016 des plus décevantes.

Peu à l’aise lors des grands changements de règlement, la Scuderia n’aura pas d’autre choix que de réussir ce virage, sans quoi elle tombera cette fois dans une crise qu’elle n’a plus connue depuis deux décennies.

Comme toutes les monoplaces de cette saison, elle marque une rupture évidente avec celle de l’année dernière puisque le règlement oblige à créer des voitures totalement différentes, notamment au niveau du châssis et de l’aérodynamique.

Du côté des pilotes, Ferrari pourra toujours compter sur Sebastian Vettel, fébrile l’an dernier, et Kimi Räikkönen qui avait signé de belles performances en 2016. L’objectif est de retrouver plus régulièrement le podium et surtout, comme l’an dernier, de retrouver sa plus haute marche.

