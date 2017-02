Grosjean : les essais sur piste détrempée seront essentiels

Romain Grosjean est satisfait d’avoir été nommé par Haas F1 Team

Pour tester la VF17 sur piste détrempée aux essais hivernaux de Barcelone.

Romain Grosjean pilotera la Haas VF17 lors de la dernière journée d’essais de la première séance de tests hivernaux à Barcelone (Espagne), le jeudi 2 mars, où la piste sera détrempée pour permettre de tester les pneus rainurés de Pirelli.

Ces essais seront particulièrement importants avec le nouveau règlement qui propose des gommes plus larges que lors des dernières saisons et des monoplaces générant plus d’appuis.

« Ce sera très important. Lorsque Günther (Steiner, le Team Principal de Haas F1 Team) m’a dit que je serai en piste lorsque la piste sera détrempée, il a ajouté que je devais rouler avec les pneus pluie au vu de ma performance au Brésil, a expliqué l’ancien champion GP2 qui était sorti de la piste à Interlagos avant le départ du Grand Prix. Je l’ai remercié en ajoutant que c’était très gentil de sa part. »

« Plus sérieusement, ce sera très important de voir comment les pneus pluie se comportent. Pirelli a beaucoup travaillé sur ces gommes. L’aquaplaning sera plus difficile à gérer puisqu’elles seront plus larges. Nous devons nous préparer à toute éventualité en travaillant sur les cartographies et les réglages afin d’être prêts pour les séances sur piste détrempée », a précisé Romain Grosjean.

Romain Grosjean sera en piste les deux dernières journées, tandis que Kevin Magnussen sera le premier en piste lundi 27 et mardi 28 février. Les essais sur piste détrempée pourraient cependant être décalés en cas de météo pluvieuse.

Haas F1 Team dévoilera la VF17 le dimanche 26 février, le même jour que Red Bull Racing et Toro Rosso.

source: Autohebdo.fr – Jacques-Armand Dupuis