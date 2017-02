Que des découvertes à Daytona

Impliqué en sport automobile depuis plus de 35 ans

Autant comme spectateur et plus particulièrement comme intervenant, bénévole, officiel ou organisateur, j’ai depuis toujours quelques rêves de sport auto que j’aimerais bien réaliser.

De ces rêves il y a LA COURSE des courses de stock car, le Daytona 500. 2017 sera pour moi l’occasion de vivre cette expérience.

En compagnie d’un groupe de passionnés de NASCAR et d’organisateurs du Grand Prix de Trois-Rivières, j’ai la chance depuis quelques jours de m’imprégner du rythme que représente ‘’The Great American Race’’.

Voyage qui représente aussi ma première visite du coté de la Floride.

Après avoir voyagé de nuit nous nous sommes présentés à l’accueil des opérateurs de piste, une rencontre sous forme de congrès ou nous avons eu la chance de côtoyer quelques grands bonze de la série NASCAR ainsi que plusieurs des autres opérateurs de pistes des États-Unis, du Mexique, d’Europe et certains de nos confrères du Canada, c’est aussi le moment ou nous recevons nos accréditations pour la fameuse ‘’Speedweek’’.

Jour 2, retour à l’hôtel officiel du congrès dans le but de recevoir des formations sous type conférence, les sujets traités sont aussi variés qu’intéressants et parfois sous l’emprise de non divulgation, y furent entre autres traités; la politique sur la consommation des substances illégales, les termes des polices d’assurances, les stratégies de marketing diverses.

L’organisation du GP3R est très bien vue par les gens de NASCAR et aussi connues par les opérateurs de pistes, ce qui les surprends tous, c’est le fait que nous réussissions l’organisation de ce notre week-end NASCAR sur la base du bénévolat et sur un circuit dit temporaire.

Pleins de questions suivent par la suite, heureusement nous étions bien préparé et le groupe a été en mesure de donner l’information.

Par la suite, direction la piste dans le but d’assister à nos premières courses du ‘’Speedweek’’ la série ARCA et le CLASH, étonnement dès mon arrivée, le site est gigantesque et merveilleux, rien n’est petit ici, les enclos, le camping, les stationnements, c’est une ville dans une ville.

L’accueil des employés est particulièrement sympathique. Un des habitués de notre groupe nous a fait faire une visite guidée des installations, tout est construit afin de permettre à l’amateur de profiter à plein de son expérience de sport automobile. Une petite balade dans les enclos et tout près des garages et je suis conquis.

Quand les bolides prennent la piste c’est phénoménal, l’amateur de sport auto en moi fait face à une nouvelle expérience, le son des voitures, la sensation de vitesse, la facilité à suivre le déroulement de la course sont présents pour nous permettre de profiter à plein de notre expérience.

Poursuite de la découverte du ce magnifique complexe de sport auto par une nouvelle balade dans les enclos et la ligne des puits, surprise, notre accréditation nous donne accès à la présentation officielle des pilotes qui participeront à la coure, c’est impressionnant de voir ces athlètes de près, l’accueil qui leur fut réservé était digne du rang qu’ils occupent, j’ai bien hâte de voir ce que ce sera dimanche lors de la grande course.

Malheureusement la température ne fut pas de notre coté pour la présentation du CLASH, la course a été remise au lendemain.

Jour 3, retour au circuit pour la reprise de la course, un excellent spectacle de sport auto avec les rebondissements que seule une course de NASCAR peut nous apporter.

Jour 3, partie 2, en soirée nous nous rendons à la piste ovale de New Smyrna afin d’assister à une course de la série K&N, 150 tours qui donne son lot d’excitations et de sensations.

Jour 4 et 5, repos et travail à notre résidence temporaire de Port Orange.

Certainement que nous avons un peu de temps pour aller rouler sur la plage de Daytona, il faut ce qu’il faut, nous sommes sur place, aussi un petit repas au North Turn, un endroit mythique, là ou tout a commencé pour NASCAR.

source: Denys Beaudin – GP3R – Collaboration spéciale