Oakley sponsor titre du GP d’Italie

Le Grand Prix d’Italie verra son nom associé à la marque Oakley ces deux prochaines années

Dorna Sports et Oakley sont heureux d’annoncer que la célèbre marque de lunettes sera le sponsor titre du Grand Prix d’Italie en 2017 et 2018, avec une option de prolongement pour deux saisons supplémentaires.

Partenaire de longue date du MotoGP™, Oakley équipe également de nombreux pilotes du plateau parmi lesquels le nonuple Champion du Monde Valentino Rossi ou encore Marc Márquez.

Cet accord permet ainsi de renforcer les liens entre Dorna Sports et Oakley, enseigne installée du côté de Milan en Europe, qui figurera tout autour de l’Autodromo International du Mugello.

Cuan Petersen, Vice Président Sport Marketing – Oakley :

« Oakley est une marque très engagée en MotoGP™ et ce contrat avec le Circuit du Mugello est une manière d’accroître encore plus notre présence. Ce partenariat permettra à Oakley d’apporter ses produits, son patrimoine, sa technologie et ses innovations aux athlètes ainsi qu’aux fans du monde entier. »

Pau Serracanta, Managing Director – Dorna Sports :

« C’est un honneur pour nous d’avoir Oakley comme sponsor titre du Grand Prix d’Italie, après tant d’années de collaboration. C’est une fantastique nouvelle pour renforcer le lien présent entre les deux parties, ainsi que pour tous ces fans qui remplissent, chaque année, les tribunes sur ce circuit qui est un des plus beaux du calendrier. »

source: MotoGP.com