Lowes : « Notre potentiel est bien plus élevé »

Le rookie du MotoGP™ se veut positif à l’issue du Test Officiel à Phillip Island

Sam Lowes (Aprilia Racing Team Gresini) quitte positivement l’Australie après avoir accompli trois jours de Test.

Rookie de la catégorie au guidon de l’Aprilia RS-GP, le Britannique cherche à franchir un cap supplémentaire en vue de la première épreuve de la saison. Sur l’ensemble des trois jours, Lowes se voyait crédité d’un meilleur chrono en 1’30.200.

Bien que le pilote Aprilia fasse ses premiers pas en MotoGP™, il sait d’ores et déjà qu’il est en mesure de se battre pour les points. Lowes se focalise désormais sur le prochain Test Officiel qui se tiendra au Circuit International de Losail à partir du 10 mars.

Sam Lowes :

« Le bilan de notre test est bien plus positif qu’il y parait. J’ai connu quelques difficultés au début, mais notre progression a été constante. Je suis parvenu à rester dans le groupe des pilotes qui me précédaient malgré quelques défauts qui m’ont couté plusieurs dixièmes dans mon tour rapide.

Nous avons évidemment besoin d’être plus rapides, mais je pense que tous les pilotes diraient la même chose. L’écart est incroyablement serré et, à l’exception des deux premiers, tout le reste du plateau est contenu en un peu plus d’une seconde. Pour être franc, si nous roulions demain, je pense que je serai capable de me battre pour les points.

Je sais que notre potentiel est bien plus élevé et le prochain Test au Qatar sera une nouvelle occasion de faire un pas de plus. Ce qu’Aleix a montré au guidon de la moto en version 2017 est un signe important. Je sais que je dispose d’un bon package technique pour commencer la saison dans les meilleures dispositions. »

source: MotoGP.com