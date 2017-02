GP2 : Alexander Albon arrive en GP2 avec ART GP

« J’ai vraiment hâte de relever le défi »

ART Grand Prix a annoncé qu’Alexander Albon continuera à défendre ses couleurs en 2017.

Après une première année de collaboration couronnée de nombreux succès en GP3, Alex franchit un palier en accédant au GP2 qui se disputera toujours en lever de rideau du championnat du monde de Formule 1.

À 20 ans, Alex est l’un des pilotes les plus en vue de sa génération grâce à un palmarès historique pour un Thaïlandais. Vainqueur de plusieurs championnats de karting, Alex a effectué des débuts probants en sport automobile et est devenu membre du Red Bull Junior Team en 2012 et du Lotus F1 Junior Team l’année suivante.

Alex a terminé l’année 2014 sur le podium de l’Eurocup Formule Renault 2.0 et a effectué une saison solide en FIA Formule 3 Europe avant d’intégrer l’équipe ART Grand Prix en 2016.

Bien que néophyte en GP3, il a remporté plusieurs courses et s’est battu pour le titre jusqu’au dernier week-end de course, à Yas Marina, bouclant finalement l’année en vice-champion derrière son équipier, Charles Leclerc.

« Je suis excité à l’idée de travailler une seconde année avec ART Grand Prix ! J’ai appris une énorme quantité de choses l’année dernière et nous sommes devenus une grande famille. Accéder aux GP2 Series est une étape importante dans la carrière de tout pilote et je suis extrêmement chanceux de pouvoir le faire au sein d’une écurie de pointe qui me comprend et me connaît.

En venant du GP3, j’ai beaucoup de choses à apprendre ! L’expérience et les méthodes de travail d’ART Grand Prix sont les raisons pour lesquelles l’équipe a remporté tant de titres.

J’espère que je continuerai à faire honneur aux couleurs de la Thaïlande ainsi qu’à celles de mes fidèles partenaires thaïlandais. J’ai vraiment hâte de relever le défi et je suis impatient que la saison commence ! » commente Alexander Albon.

Sébastien Philippe ajoute :

« En 2016 en GP3, Alex a dépassé les attentes d’ART Grand Prix en s’intégrant instantanément au sein de l’entreprise et en étant dès le premier meeting de course un prétendant à la pole position et à la victoire. Il n’a pas eu besoin d’une période d’adaptation pour devenir l’un des meilleurs pilotes de la catégorie et n’a cessé de progresser tout au long de l’année.

Il a manqué le titre de peu et surtout sans n’avoir rien à se reprocher sur le plan sportif et humain. Alex a donc rapidement eu l’étoffe d’un pilote de GP2 au sein d’ART Grand Prix et nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration une année supplémentaire.

Il faut franchir un cap entre le GP3 et le GP2 et ART Grand Prix sera aux côtés d’Alex pour lui apporter toute l’aide technique afin qu’il puisse se battre aux avant-postes. »

source: http://motorsport.nextgen-auto.com