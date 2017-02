Vettel : Ferrari est sur la bonne voie

Toujours motivé malgré la déception de 2016

La saison dernière a été un cauchemar pour Ferrari. Le réveil a été brutal pour l´écurie qui pensait encore un an auparavant pouvoir donner du fil à retordre à Mercedes.

Non seulement les Rouges ne sont pas montés une seule fois sur la plus haute marche du podium, mais ils ont dû s´incliner devant Red Bull, qui les a délogés de la deuxième place du championnat.

Malgré toutes les difficultés traversées en 2016, Sebastian Vettel se montre optimiste pour la saison à venir. Alors que beaucoup doutent des progrès de l´équipe de Maranello, les déclarations de l´Allemand laissent à penser qu´il n´y a pas lieu de s´inquiéter.

« Quand je fais un retour en arrière sur 2016, je suis convaincu que Ferrari, et moi-même, en tant que pilote, sommes sur la bonne voie » affirme-t-il.

« A ce stade de début de saison, le travail de l´équipe est beaucoup plus avancé que beaucoup de gens ne le croient. C´est pourquoi je suis convaincu que nous allons atteindre les buts désirés et que nous nous sommes fixés. »

Le pilote de 29 ans compte toujours réaliser son plan grand rêve et n´envisage pas d´abandonner.

« Parce que je poursuis encore et toujours mon plan de devenir champion du monde avec Ferrari avec une grande passion et que j´y crois. »

Même si pour l´instant, comme la plupart des pilotes, le quadruple champion du monde ne sait pas vraiment à quoi s´en tenir, en ce qui concerne la saison 2017…

« C´est toujours la question à laquelle personne n´a de réponse. Nous avons cette année un règlement qui change beaucoup, avec, avant tout, une aérodynamique complètement différente ainsi que des pneus plus larges. En résultent une vitesse plus élevée dans les virages, des temps au tour plus rapides, et des efforts bien plus intenses pour tous les pilotes. »

Ce dont Vettel est certain, c´est qu´il va falloir plusieurs semaines pour pouvoir vraiment se forger un avis.

« Je pense que l´on va avoir une idée claire sur les capacités d´une équipe, des voitures et des pilotes après 3, 4 ou 5 Grands Prix disputés. »

L´Allemand est persuadé que son équipe a su tirer des leçons des erreurs passées.

« Ferrari a retenu beaucoup de leçons du passé, qui vont nous rendre beaucoup plus forts à l´avenir. L´écart avec Mercedes a déjà diminué en 2016 – mais il est aussi vrai qu´en 2016, tout ne s´est pas passé sans accroc chez nous. »

Lors de la saison dernière, le Cheval Cabré a fait l´objet de nombreuses critiques, ce que Vettel a très peu apprécié.

« Ce qui m´énerve par contre, c´est quand on interprète mal les résultats. Cette critique n´est pas justifiée. Ferrari a fait des progrès, et même des très grands progrès, si l´on tient compte du fait que l´on affronte des équipes qui n´ont pas été obligées (suite au départ de James Allison) d´opérer des changement internes fondamentaux. »

