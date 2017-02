Troisième édition du Challenge Blanc

Ce sont les 24 et 25 février prochain qu’aura lieu la 3e édition du Challenge Blanc de La Tuque



Cette année l’événement accueillera, à titre d’ambassadeur, l’acteur Guillaume Lemay-Thivierge.

Inspiré des grands rallyes comme le Dakar et l’Harricana, le Challenge Blanc se veut un rallye de navigation, sans la course. En effet, il ne s’agit pas d’une course, mais bien d’un défi de navigation qui s’avère être le seul du genre au Québec.

La motoneige de montagne et de hors piste est de plus en plus populaire et ce challenge est parfaitement adapté pour ces machines. Comme dans les autres raids ou rallyes, les plus grandes difficultés du Challenge Blanc seront l’endurance et la persévérance.

But du Challenge Blanc: En équipe de deux ou en solo, parcourir un tracé fait sur un Roadbook qui emmène les équipages sur des parcours hors pistes qui sont assez techniques.

La vitesse n’a pas sa place, mais la perte de temps sera le pire ennemi de l’équipe. Donc, le but final sera de suivre le RoadBook le plus rigoureusement et d’arriver à le compléter en entier dans un temps raisonnable. N’étant pas une course, les gagnants sont ceux qui se seront trompés le moins souvent.

Soulignons que l’auteure-compositrice-interprète Sara Dufour sera de la partie le 25 février pour présenter son spectacle à la microbrasserie La Pêcheresse de La Tuque.

QUI EST PATRICK TRAHAN

Grand passionné de rallye raid, Patrick Trahan a participé au Paris Dakar à trois reprises et il a terminé au 55e rang en 2010. Il a également participé au fameux défi Harricana en 2002, donc il est aussi un fervent adepte de motoneige. Guide moto au Maroc depuis plusieurs années, il connaît bien la navigation.

Et avec sa compagnie Touareg Aventures, il organise plusieurs événements de sports motorisés au Canada et en Europe, dont le Challenge Blanc

HORAIRE DE L’ÉVÉNEMENT>>>

source: À l’infini communications