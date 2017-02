Objectif 5e place pour la Renault F1 RS17

La première vraie Renault depuis le retour

Renault F1 a présenté hier à Londres sa RS17, la première vraie Renault selon Cyril Abiteboul, le directeur de l’équipe.

La saison 2016, qualifiée de transition, fait désormais partie du passé.

« Avec le règlement qui changeait, cela n’avait pas beaucoup de sens de nous disperser l’année dernière sur l’ancienne voiture. La RS17 est donc la première vraie Renault depuis notre retour et nous avons particulièrement soigné l’intégration du moteur dans le châssis, ce qui n’avait pu être le cas l’an passé faute de temps. »

« Nous avions la pression quand nous sommes revenus en 2016, » ajoute-t-il. ’L’équipe travaille maintenant en harmonie parfaite. Les gens communiquent bien pour réaliser l’objectif commun. Nous sommes l’équipe qui avons le plus grandi en un an. Il y a 25% de gens en plus. »

« L’équipe Renault est celle qui progresse le plus actuellement en F1. Sur le plan technologique, nous disposons des outils ultra modernes pour démontrer notre savoir-faire et nous avons investi massivement dans le recrutement. Nous sommes également le team qui monte le plus vite sur les réseaux sociaux, ce dont nous sommes très fiers. »

Jérôme Stoll, le président, a fixé le cap : la 5e place au championnat.

« L’objectif est très simple. C’est notre première voiture développée par nous et nous voulons être au moins 5e. Nous avons l’équipe, les pilotes, les partenaires et l’organisation nécessaire. Nous avons faim, nous aimerions signer des podiums. »

« 2017 sera une très belle année, une année cruciale pour nous à Enstone et à Viry et nous sommes impatients de voir la RS17 en piste, impatients de la voir signer des résultats. »

source: http://motorsport.nextgen-auto.com