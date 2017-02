DS Performance préfère Total

Dans le cadre de l’accord global reconduit jusqu’en 2021 entre Total et le groupe PSA

TOTAL accompagnera DS Performance dans son engagement en Championnat FIA Formula E.

L’expertise de Total va profiter à la monoplace DSV-02, conçue par DS Performance et alignée en compétition.

Ce partenariat est centré sur le développement de produits dédiés, lubrifiants et fluides, permettant une optimisation du rendement de la monoplace en matière de puissance, ainsi qu’une meilleure gestion de sa consommation énergétique.

Initiée dans les années 1960 sous le signe de l’innovation lorsque Total a élaboré différents lubrifiants et fluides pour la DS, la collaboration entre DS et Total voit s’ouvrir un nouveau chapitre.

En effet, dès le prochain ePrix de Buenos Aires (18 février 2017), la DSV-02 bénéficiera d’un lubrifiant de transmission formulé sur mesure par les ingénieurs du Centre de Recherche de Total à Solaize (CReS). Ce produit permet l’optimisation du rendement de la boîte de vitesses et ainsi améliore l’efficacité énergétique de la voiture.

A court terme, Total proposera également à l’équipe d’autres produits, actuellement en cours de développement, dont des fluides destinés à optimiser le refroidissement du moteur et de son contrôleur.

Ils permettront une réduction sensible de la consommation électrique de la DSV-02, et offriront dès lors une meilleure gestion de la performance en course.

Xavier Mestelan Pinon, Directeur de DS Performance :

« Si DS Performance a choisi la Formula E, c’est qu’il y existe un extraordinaire terrain de recherches qu’aucune autre discipline de sport automobile n’offre actuellement. À chaque stade du développement de notre DSV-02, nous découvrons des solutions à de nouvelles contraintes.

Ce partenariat avec Total, dont la réputation n’est plus à faire, nous a déjà permis de gagner en efficience. Les lubrifiants, fluides et graisses élaborés par leurs chercheurs vont nous apporter un gain significatif en termes de performances et nous autoriser à pousser encore plus loin nos recherches. »

« Formula E incarne l’expression sportive de l’évolution de l’industrie automobile au regard du mix énergétique, estime pour sa part Pierre-Gautier Caloni, Directeur Total Compétition & Sponsoring. Les valeurs de ce championnat sont partagées par Total.

Ce partenariat avec DS Performance va ainsi permettre à nos ingénieurs d’élaborer, développer et tester dans des conditions de sollicitation extrêmes des lubrifiants, fluides et graisses spécifiques. A terme, un transfert de technologies permettra aux propriétaires de véhicules électriques de bénéficier de ces produits.

En effet, chez Total, ce sont les mêmes chercheurs qui formulent les gammes compétition et celles destinées au grand public. Véritable laboratoire du «mieux rouler», la Formula E apporte une réelle valeur ajoutée à la mobilité de tous. »

À propos de Total

Total est un groupe mondial et global de l’énergie, l’une des premières compagnies pétrolières et gazières internationales, n°2 mondial de l’énergie solaire avec SunPower. Ses 100 000 collaborateurs s’engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus efficace, plus innovante, et accessible au plus grand nombre.

Présent dans plus de 130 pays, Total met tout en œuvre pour que ses activités soient accompagnées d’effets positifs dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux. www.total.com

À propos de la marque DS

Marque française née à Paris, DS a été créée le 1er juin 2014 et affirme son ambition : incarner dans l’automobile le savoir-faire français du luxe. Forte d’un héritage exceptionnel et animée par l’esprit d’avant-garde, DS perpétue les valeurs d’innovation et de distinction de la DS de 1955.

Conçue pour une clientèle à la recherche d’expression personnelle, la Collection DS comprend DS 3, DS 3 CABRIO, DS 4, DS 4 CROSSBACK, DS 4S, DS 5, DS 5LS et DS 6. Elle propose des voitures qui se distinguent par leur style remarquable, leur raffinement dans les moindres détails, leurs matériaux nobles et leur technologie avancée.

Présentée en 2016, DS E-TENSE, voiture unique, électrique de haute performance, incarne le futur de la Marque.

Distribuée dans les DS Stores, les DS Salons ou dans les zones dédiées au sein du réseau Citroën, DS a également deux flagships le DS WORLD PARIS et le DS WORLD SHANGHAI.

DS c’est aussi, une expérience de Marque qui se prolonge au-delà des produits, avec ONLY YOU un programme de services exclusifs présenté à l’occasion du Mondial de Paris 2016.

Suivez toute l’actualité de DS France sur www.DSautomobiles.fr @DS_France et de DS à l’international sur www.DSautomobiles.com @DS_Official

À propos du Championnat FIA de Formula E

La Formula E est un nouveau championnat FIA opposant des monoplaces exclusivement propulsées par l’énergie électrique. Il représente une vision pour l’avenir de l’industrie automobile dans les décennies à venir, en proposant un support pour la recherche et le développement des véhicules électriques, en accélérant l’intérêt pour ce type de motorisation et en promouvant le développement durable.

Organisée en « compétition ouverte », la série donne l’opportunité aux constructeurs automobiles de démontrer leurs innovations dans un environnement compétitif, en concevant leurs monoplaces dans le cadre de la réglementation technique définie par la FIA.

source : Total Presse