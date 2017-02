Spectra Premium développe le radiateur NSCR100 adapté pour la course automobile

Dévoilement des nouvelles couleurs de la voiture de Jean-François Dumoulin

C’est avec engouement que Spectra Premium et leur ambassadeur, Jean-François Dumoulin, ont présenté les innovations technologiques du radiateur haute performance NSCR100.

Le pilote professionnel aura l’occasion de le mettre à l’épreuve lors des essais en piste qui se dérouleront aux États-Unis à la fin du mois de mars.

Ils ont également dévoilé, en primeur, l’image 2017 de la voiture #04 Spectra Premium / Bernier Crépeau / Groupe Bellemare / MIA qui éprouvera la technologie du radiateur NSCR100 en piste tout au long de la saison.

Radiateur NSCR100 : Innovations technologiques



Les Industries Spectra Premium a su saisir l’opportunité offerte par le sport automobile pour développer une nouvelle technologie performante. « Nous avons approché ce projet comme on le fait avec tous nos clients, avec le souci de leur apporter une valeur ajoutée.

Il fallait donc comprendre quels étaient les irritants actuels et les possibilités d’amélioration pour leur fournir un produit gagnant », explique Serge Guénette, vice-président des opérations manufacturières chez Spectra Premium.

Cette innovation est le résultat de la mise en commun des expertises entre les ingénieurs de Spectra Premium et les équipiers de Dumoulin Compétition. « Notre collaboration depuis 2015 avec l’équipe Dumoulin démontre l’engagement et la fierté de tous les employés de Spectra Premium à continuellement améliorer la technologie de tous les véhicules sur la route.

La fiabilité de nos produits représente une garantie de performance pour les voitures familiales, les flottes spécialisées et maintenant, les bolides de course. Performance et collaboration sont les valeurs qui unissent notre équipe Premium et celle de Jean-François Dumoulin », déclare Jason Best, vice-président sénior, marché secondaire Spectra Premium.

L’ambassadeur de Spectra Premium, Jean-François Dumoulin, insiste sur l’importance du travail d’équipe qui entoure la réalisation de ce projet. « Nous avons travaillé tous ensemble pour obtenir les données nécessaires au positionnement du radiateur NSCR100 dans la voiture et l’optimisation de l’entrée d’air afin d’augmenter la performance en piste. L’expertise de Spectra Premium nous permettra de maximiser l’efficacité du radiateur NSCR100 et des nouvelles pièces qui sont installées dans la voiture. »

Partenariat de deux ans, nouvelle image et essais en piste

La nouvelle image, développée par Jean-Philippe Milot (designer graphique Spectra Premium), s’inscrit dans le partenariat de deux ans entre Les Industries Spectra Premium et Dumoulin Compétition (annoncé le 17 décembre 2016). Cette entente permettra à Jean-François Dumoulin de participer à un minimum de 10 courses en 2017 et 2018 dans la série NASCAR Pinty’s.

« Je suis très fier de rouler avec les couleurs de Spectra Premium et j’ai vraiment hâte de voir l’effet de la voiture en piste, nous sommes prêts. Le nouveau design est dynamique, donne du mouvement au premier regard et met en valeur l’ensemble des partenaires qui nous supportent depuis toutes ces années », partage le pilote de la voiture #04 Spectra Premium / Bernier Crépeau/ Groupe Bellemare/ MIA.

En attendant le premier drapeau vert qui sera agité le 21 mai prochain sur le circuit routier du Canadian Tire Motorsport Park (Bowmanville, Ontario), rendez-vous dans quelques semaines pour suivre les résultats des essais en piste de la voiture #04 Spectra Premium / Bernier Crépeau / Groupe Bellemare / MIA munie du radiateur NSCR100 haute performance de Spectra Premium. C’est une nouvelle étape et Jean

François Dumoulin aborde la saison 2017 avec stratégie et détermination. « J’ai vraiment hâte d’être en piste et d’évaluer le potentiel de performance du radiateur NSCR100 sur la voiture #04 Spectra Premium / Bernier Crépeau / Groupe Bellemare / MIA. »

LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU RADIATEUR NSCR100 :

• Radiateur entièrement en aluminium, utilisant les épaisseurs de matériaux optimums et balancées afin d’assurer un poids minimal;

• Tubes réalisés à partir d’un matériau plus robuste pour une durabilité bonifiée;

• Les premières rangées de tubes sont renforcies pour augmenter la résistance mécanique tout en maintenant une circulation du liquide de refroidissement;

• Le refroidisseur d’huile, également en aluminium, est incorporé dans le réservoir du radiateur éliminant le poids additionnel ainsi que les tuyaux et connections, ce qui permet de libérer de l’espace sous le capot de la voiture;

• La configuration inclue des points d’ancrages qui permettent l’installation/retrait du radiateur de façon rapide et efficace (les outils spéciaux ne sont plus nécessaires), tout en permettant d’incliner le radiateur dans l’angle souhaité pour une circulation d’air optimisée;

• Une installation robuste du radiateur sur la structure d’entrée d’air, utilisant des attaches rapides telles qu’utilisées par l’aviation et les véhicules de courses haute performance;

• Des supports de ventilateurs légers intégrés permettant une installation sécuritaire et robuste d’un grand éventail de ventilateurs électriques avec un minimum de restriction de la circulation d’air;

• Un système d’insert fileté standard pour une installation rapide et fiable du ventilateur;

• Une connexion d’entrée universelle offrant, sans tracas, la personnalisation du tuyau du circuit de liquide de refroidissement, basée sur les besoins de chaque équipe de course;

• Une relocalisation de l’évent du radiateur pour éviter les dommages en cas d’incident frontal léger.

source: Dumoulin Compétition