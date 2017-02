Lance Stroll : L’argent tout seul n’aide pas

C´est son talent qui compte, et non la fortune de son père

Même s´il ne l´évoque pas directement, l´un des plus grands défis de Lance Stroll pour la saison de 2017 sera de prouver que son talent est la raison principale de sa titularisation en Formule 1.

Alors que beaucoup de jeunes pilotes ont leur carrière freinée voire stoppée par manque de trésorerie, le Canadien est confronté au problème inverse. Le fait d´être le fils d´un milliardaire a bien sûr ses avantages, mais a aussi l´inconvénient très gênant d´être mal vu dans la discipline.

Le jeune homme de 18 ans qui va prochainement faire ses débuts en F1 n´en démord pourtant pas : contrairement à ce que les gens peuvent penser, l´aide apportée par la fortune de son père ne pèse pas autant dans la balance que le talent.

Pour le jeune pilote, il est évident que le fait que son père possède l´équipe pour laquelle il a piloté en Formule 3 ne l´a pas aidé à remporter le titre de champion en 2016.

« Les 4 voitures étaient toutes pareilles » assure-t-il. « Il a fallu que je batte mes coéquipiers en qualifications et en course. En début d´année, Guenther et Cassidy me devançaient dans le championnat. J´ai alors travaillé plus dur dans les domaines où j´avais encore des faiblesses. C´est cela qui a fait la différence. »

Le pilote Williams reconnaît que sa carrière a été avantagée par la fortune de son père, tout en relativisant la portée de l´aide financière dont il a bénéficié.

« Cela a été bien sûr important. Sans lui, cela n´aurait pas été possible. Tu as besoin de deux choses pour arriver tout en haut de ce sport. Le talent et l´argent. Les autres ont des sponsors, j´ai mon père. Au Canada, beaucoup de personnes ont un énorme talent, mais il leurs manque l´argent nécessaire pour emménager en Europe. J´ai eu besoin de mon père pour cela, et il a financé ma carrière. L´argent doit bien venir de quelque part. »

Même si Lance Stroll ne conteste pas l´aide qu´il a reçu grâce à l´argent de son père, il tient à mettre les points sur les i : avoir de l´argent ne fait pas tout.

« Il m´a ouvert des possibilités, mais c´est moi qui ai dû accomplir les choses. Mon père ne pilote pas la voiture. Sans sa fortune, je n´aurai pas pu réaliser cette carrière, sauf si j´avais trouvé un sponsor. Vous voyez dans ce sport beaucoup de fils de riches, qui ont exactement les mêmes chances que moi, mais ils n´en tirent rien. J´ai gagné tous les championnats dans lesquels j´ai roulé jusqu´à maintenant. »

Le Canadien n´est pas d´accord avec Lewis Hamilton, qui pense que les pilotes qui viennent d´un milieu modeste ont plus soif de victoire que les autres.

« Je ne le crois pas. Tu es toi-même responsable de ta propre motivation. Lorsque tu viens d´une famille riche, tu ne peux pas changer les choses. La pression que j´ai est celle que je me mets moi-même. J´ai toujours voulu gagner, peu importe ce que je dois faire pour.

Quand tu es sanglé dans le cockpit et que tu portes ton casque, tes origines ne jouent aucun rôle. Il n´y a que le talent, le travail, la volonté, la soif de victoire, et à quel point tu veux t´investir dans ta carrière. »

Le jeune pilote garde la tête froide et n´a pas vraiment de pression concernant son statut de « fils de ».

« Bien sûr, les gens observent plus. Ils veulent savoir si je mérite la place que j´occupe. J´aurai pu tout aussi bien aller à l´université. Contrairement à pas mal d´autres amis, j´ai eu le choix. Mais je voulais absolument piloter. Je viens d´où je viens, et je ne veux pas le changer.

Mon père est tout simplement un incroyable fan des sports moteur, oui il est riche, et il a rendu beaucoup de choses possibles. Je suis reconnaissant d´avoir eu ces chances, mais je crois aussi que j´en ai tiré le meilleur. J´ai eu aussi des moments difficiles. Il fallait absolument que je remporte le championnat de Formule 3.

Je ne pouvais pas m´acheter mes points de super-licence. L´argent tout seul n´aide pas. J´avais besoin des titres de Formule 4 et de Formule 3. Et j´ai besoin de la foi que Williams a en moi, que l´équipe croit que je peux réussir. »

