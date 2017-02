Hamilton : « La Mercedes W08 ressemble à un bateau »

Lewis Hamilton a fait part de ses impressions après avoir observé la Mercedes W08 avec laquelle il visera un 4e titre

Hamilton a fait part de ses impressions sur les réseaux sociaux après avoir vu la Mercedes W08.

Le Britannique semble avoir été étonné par les lignes de sa future monture qui semblent nettement différentes par rapport à son aînée.

« Je l’ai vue depuis qu’elle est née jusqu’à aujourd’hui en la voyant en soufflerie, a expliqué le triple champion du monde. La voiture de 2009 semblait terrible car elle était différente, mais on a réussi à s’y faire et les anciens modèles semblaient étranges. Je pense que ce sera la même chose. »

« Elle ressemble à un bateau. Elle semble bien plus imposante en étant à la fois plus large et plus longue, a poursuivi le Britannique. Cette monoplace est très différente de ce que nous avions il y a une décennie, notamment en 2007-2008 lorsque la place entre le réservoir et le train arrière était réduite. Mais je suis convaincu que les spectateurs vont l’aimer avec les pneus plus larges. »

Le pilote Mercedes est également revenu sur ses commentaires indiquant qu’il n’appréciait pas la politique de son équipe de partager les données entre les deux garages.

« Je souhaiterais clarifier ceci. Je n’ai absolument pas voulu critiquer mon équipe. Mon point de vue sur le partage de données ne concerne que mes sensations à propos de la discipline en général.

J’ai ressenti ça depuis mes débuts en F1 et c’est encore le cas dix ans après. Je n’ai aucun problème avec mon équipe et avec Bottas », a assuré Lewis Hamilton.

source: Autohebdo.fr – Jacques-Armand Dupuis