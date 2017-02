World RX : Loeb rempile, Kevin Hansen se lance

Le Team Peugeot-Hansen évoluera avec trois 208 WRX en 2017

Kevin Hansen évoluera à plein-temps en World RX sur une 3e Peugeot 208 WRX alignée par le Team Peugeot-Hansen avec Sébastien Loeb et Timmy Hansen.

Le Team Peugeot-Hansen évoluera avec trois 208 WRX en 2017. La structure franco-suédoise a confirmé la présence de Kevin Hansen à plein-temps au côté de son frère Timmy et de Sébastien Loeb.

Le champion en titre de l’Euro RX remplacera Davy Jeanney en évoluant sur une voiture sochalienne de la saison 2016, tandis que ses deux coéquipiers inscrits pour marquer des points dans le Championnat Équipes seront au volant des derniers modèles conçus par le Lion.

« Je suis vraiment heureux d’être enfin à plein temps un pilote de Championnat du monde !, a avoué Kevin Hansen. Après mon titre de Champion d’Europe, l’hiver a été long avant de parvenir à ce résultat : signer avec le Team Peugeot Hansen pour une campagne en World RX est une formidable opportunité pour moi.

Personnellement, j’aimerais retrouver en 2017 le feeling que j’avais au cours de la saison passée au volant de la Peugeot 208 WRX et bâtir ma saison à partir de cette sensation.

Je vais donner le meilleur de moi-même pour me faire une place dans l’élite du Rallycross. Je suis très excité et pressé de débuter à Barcelone ! »

Sébastien Loeb disputera une seconde saison complète dans la discipline mondiale en continuant à défendre les intérêts du constructeur français.

« J’ai le sentiment d’avoir beaucoup appris au niveau du pilotage en 2016, tout au long de ma première saison complète en Rallycross, a assuré l’Alsacien. J’aborde donc forcément la nouvelle avec un peu plus d’ambition que la précédente.

J’espère que la version 2017 de la Peugeot 208 WRX nous permettra de nous battre pour la victoire. Ce ne sera pas facile car la concurrence sera encore plus ardue cette année mais je suis pleinement déterminé à enrichir mon palmarès dans cette discipline. »

Kenneth Hansen, le Team Principal de l’équipe à son nom, peut être fier de l’équipage aligné puisque ses deux fils défendront les intérêts de Peugeot au côté du nonuple champion du WRC.

« Ce Championnat du monde de Rallycross 2017 s’annonce très disputé avec quatre constructeurs engagés, a rappelé le multiple champion de Rallycross. C’est certain : le niveau sera plus élevé que jamais et se battre pour la victoire sera un défi de tous les instants. L’approche du Team Peugeot Hansen a toujours été de donner le meilleur, course après course afin de terminer sur le haut du podium.

Nous avons tous les éléments en mains et si le travail que nous avons mené depuis l’année dernière s’avère payant, nous avons la conviction que nous pourrons atteindre nos objectifs.

Le but principal est de fournir à nos pilotes la Peugeot 208 WRX qui leur permettra d’être 100 % confiant et d’exploiter leur magique talent de pilote. Si c’est le cas, je crois que nous serons en position de nous battre pour les deux titres. »

La direction de Peugeot Sport rêve de reprendre le titre Équipes et garde l’espoir d’être en lutte pour le sacre chez les Pilotes.

« Nous avons été champions en 2015 et vice-champions en 2016. L’idée est donc de franchir une nouvelle étape en nous battant pour les deux titres pilote et par équipes, a résumé Bruno Famin, le directeur de Peugeot Sport. Nous pourrons compter sur deux pilotes aguerris puisque, en plus de Timmy Hansen, Sébastien Loeb compte désormais une saison d’expérience dans cette discipline.

Cela dit, nous sommes conscients que le niveau du Rallycross croît extrêmement rapidement. Nous sommes contents de constater qu’après Ford, Audi et Volkswagen ont confirmé leur soutien officiel à deux équipes redoutables. Le niveau sera extrêmement relevé. Nous restons fidèles à notre coopération avec Hansen Motorsport au sein du Team Peugeot Hansen.

Peugeot Sport assume le développement technique de la voiture et Hansen Motorsport en assure l’exploitation. Nous avons renforcé notre équipe technique mais nous restons très raisonnables dans notre approche et dans la maîtrise des coûts.

Notre programme d’usine demeure le rallye-raid. Nous sommes convaincus que le Rallycross est une discipline d’avenir mais une des conditions pour qu’il le reste est que le rapport retombées/coût reste très compétitif. »

La saison 2017 du World RX débutera les 1er et 2 avril à Barcelone (Espagne).

source: Autohebdo.fr – Jacques-Armand Dupuis