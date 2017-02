WEC : Ferrari confirme le départ de Bruni et la promotion de Pier Guidi

Alessandro Pier Guidi remplacera Gianmaria Bruni chez AF Corse en 2017 en WEC

Ferrari a confirmé la promotion de Alessandro Pier Guidi en Championnat du Monde d’Endurance, suite au départ de Gianmaria Bruni.

L’Italien pilotera la 488 GTE n°51 AF Corse au côté de James Calado.

Lors de la révélation des équipages pour la saison 2017 du WEC, un nom manquait à l’appel sur la Ferrari 488 GTE n°51 pour épauler James Calado. Comme nous l’expliquons depuis plusieurs mois, l’histoire entre Gianmaria Bruni et la marque transalpine allait prendre fin, le Romain étant attendu du côté de chez Porsche Motorsport.

L’officialisation de la fin de cette période dorée pour le duo Bruni-Ferrari, débutée en 2007 et jalonnée de trois victoires en GT au Mans, et deux titres de catégorie en WEC a été actée ce week-end et prendra effet en juin.

Ferrari a dans la foulée et en marge de la cérémonie Competizione GT, confirmé l’arrivée de Alessandro Pier Guidi dans la catégorie GTE Pro cette année, pour piloter la 488 exploitée par AF Corse en WEC et donc aux 24 Heures du Mans.

Habitué des épreuves en GT3 avec les réalisations de la marque au cheval cabré (avec des victoires en Pro-Am aux 24 Heures de Spa en 2012 et 2015, ou encore aux 24 Heures de Daytona en 2014), Pier Guidi rejoindra avec le statut de pilote officiel son équipier James Calado pour disputer la saison 2017.

Les deux hommes se connaissent déjà pour avoir disputé les 24 Heures du Mans l’an passé aux côtés de Gianmaria Bruni.

source: Autohebdo.fr – Pierre Tassel (photo © Ferrari Media)