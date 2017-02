Monster Energy NASCAR Cup: Dale Earnhardt Jr. se laisse deux mois avant de décider de son avenir

Après Jeff Gordon, Tony Stewart et Carl Edwards

Dale Earnhardt Jr. sera-t-il le prochain pilote de renom de la première division de la NASCAR à prendre sa retraite ?

Il se laisse deux mois avant de décider.

2017 est la dernière année de contrat de Dale Earnhardt Jr. avec la Hendrick Motorsports, écurie qu’il a rejoint en 2008. Trois possibilités vont donc s’offrir au pilote le plus populaire des Monster Energy NASCAR Cup Series, prolonger, changer d’écurie ou partir à la retraite.

Alors qu’il reprend la compétition après avoir manqué la seconde moitié de saison 2016 à la suite d’une commotion cérébrale contractée lors d’un accident au Michigan, Dale Earnhardt Jr. avoue se laisser deux mois avant de juger son état de forme et de décider si oui ou non il se sent apte à poursuivre au-delà de la saison 2017.

“J’ai dit à Rick Hendrick que je souhaitais avoir deux mois de compétition pour juger ma confiance en ma santé. Quand je me suis blessé l’an dernier, j’ai vu à quel point certains de nos partenaires étaient frustrés. Cela a mis de la pression sur nos relations. Nos sponsors étaient inquiets de mon avenir.” — Dale Earnhardt Jr.

Aujourd’hui âgé de 42 ans, Dale Earnhardt Jr. sait que ses plus belles années sont derrière lui. Malgré cinq commotions cérébrales durant sa carrière, Dale Earnhardt Jr. est toujours présent dans le peloton NASCAR, une décision qui n’est pas du goût de tout le monde, à commencer par Richard Petty qui a expliqué il y a quelques semaines sa déception de voir Dale Earnhardt Jr. revenir à la compétition plutôt que prendre sa retraite.

Après avoir discuté avec Carl Edwards lors des essais programmés à Phoenix il y a deux semaines, Dale Earnahrdt Jr. a pu aborder avec l’ancien pensionnaire de la Joe Gibbs Racing le sujet du retrait de la compétition, un choix qui doit être fait seul selon l’ancien pilote de la Toyota Camry n°19.

“Il m’a dit ‘Mec, c’était une décision vraiment facile à prendre et je ne me suis pas inquiété des autres ou si cela allait affecter quelqu’un.’ C’est la partie la plus délicate pour moi. Il y a tellement de mouvements. Il y a tellement d’éléments, ce n’est pas une décision facile de dire quand raccrocher.” — Dale Earnhardt Jr.

La motivation Dale Earnhardt Jr. avoue encore l’avoir et aimerait bien continuer encore une ou deux saisons, mais c’est sa santé qui dictera son choix. Continuera-t-il sa carrière au-delà de la saison 2017 ? Réponse probable d’ici deux mois.

source: www.us-racing.com par Geoffroy LETTIER (photo © Jerry Markland/Getty Images)