Kami Laliberté de retour en championnat allemand

En Formule 4 en 2017

L’équipe néerlandaise Van Amersfoort Racing (VAR) annonce aujourd’hui le retour du Québécois Kami Laliberté pour une seconde saison complète au sein de son équipe, dans le relevé championnat allemand (ADAC) de Formule 4.

Le pilote de 17 ans se présentera sur la grille des 21 courses du championnat où se mesurent plus de 30 talentueux jeunes espoirs.

La saison de 7 programmes s’amorcera le 28 avril sur le tracé d’Oschersleben dans l’est de l’Allemagne et se terminera le 24 septembre sur le légendaire Hockenheimring.

Entretemps, les coureurs auront effectué une seconde visite à Oschersleben, de même qu’au Lausitzring, sur le Sachsenring et le Nurburgring. La seule manche présentée hors de l’Allemagne mènera Laliberté et ses rivaux sur le Red Bull Ring, en Autriche.

« L’an passé, à sa première saison complète avec notre équipe en F4 allemande, Kami a acquis beaucoup d’expérience et de maturité. Il s’est aussi imposé ces dernières années des campagnes hivernales en Nouvelle-Zélande.

En course auto, sur le simulateur comme sur les pistes, accumuler des kilomètres reste une très bonne recette. Notre jeune ami l’a bien appliqué et il a progressé », a déclaré Frits Van Amersfoort, directeur principal de l’équipe qui porte son nom et qui est présente en championnat de développement depuis plus de quatre décennies.

« À sa 2e saison en F4 et avec ses résultats de la fin 2016, Kami peut prétendre aux honneurs dans le championnat allemand. Puisque la compétition en piste est féroce, nous avons l’intention de bien l’encadrer et lui offrir la voiture pour des résultats soient à la hauteur de ses propres attentes.

Nous avons une bonne équipe et toutes les ressources seront mises à sa disposition pour assurer son succès », a ajouté Jeroen de Jong, directeur responsable du programme de F4 au sein de la structure VAR.

« Je suis fort heureux de pouvoir revenir pour une 2e année au sein d’une équipe de qualité comme VAR, a déclaré Kami Laliberté. On m’y offre le meilleur environnement et tous les outils nécessaires pour obtenir du succès.

Je veux compléter mon stage en F4 sur une bonne note et c’est bien mon intention de me servir de l’expérience acquise en 2016 dans le championnat ADAC pour obtenir de bons résultats à chaque sortie, tant lors des qualifications que des courses. »

À sa première campagne complète l’an passé en Formule 4 allemande, Kami Laliberté a mené la voiture numéro 35 à une victoire, obtenu à Zandvoort, aux Pays-Bas, à l’avant-dernier rendez-vous de l’année.

Au total, il est monté au podium à 4 reprises et a obtenu 10 Top-10. Il a conclu au 9e rang du classement cumulatif. En plus, participant au programme de F4 française lors du Grand Prix de Pau en mai 2016, le Québécois s’est offert une 2e place le dimanche.

On peut en tout temps s’informer sur le championnat au www.adac-motorsport.de, sur l’équipe Van Amersfoort Racing au www.vanamersfoortracing.nl et sur Kami Laliberté au www.kamilaliberte.com

source: PR Kamilaliberté