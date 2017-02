Monster Energy NASCAR Cup: Joey Logano vainqueur du Clash

Alors que la Joe Gibbs Racing avait la main mise sur la course

Joey Logano et la Team Penske ont réussi à mettre en échec la stratégie de la Gibbs pour aller chercher la victoire.

La première de Joey Logano dans cette épreuve hors championnat qui lance la saison 2017 des Monster Energy NASCAR Cup Series.

En remerciant Brad Keselowski et Kevin Harvick lors de son interview sur la Victory Lane, Joey Logano ne s’est pas trompé tant le travail de son coéquipier et de Kevin Harvick a permis de contrecarrer les plans de la Joe Gibbs Racing qui semblait pourtant partie pour un quadruplé.

Dans le tout dernier tour de la course Brad Keselowski a trouvé l’ouverture sur le leader Denny Hamlin à la sortie du virage n°2.

Ce dernier a fermé la porte, mais la Ford Fusion n°2 était déjà sur la trajectoire intérieure et les deux rivaux sont partis à la faute, ouvrant grand la porte à Joey Logano qui est passé par l’extérieur pour prendre les commandes de la course.

Derrière Joey Logano, la bataille a fait rage pour la deuxième place entre Kyle Busch et Alex Bowman dans les derniers mètres, mais c’est finalement le pilote de la Joe Gibbs Racing qui a eu le dernier mot après quelques contacts. Alex Bowman termine finalement troisième devant Danica Patrick et Kevin Harvick.

“J’essayais d’avoir le meilleur résultat possible. Toutes les voitures Ford sont rapides. On a très bien travaillé avec Brad (Keselowski), mais aussi Kevin (Harvick) sur la fin.” — Joey Logano

Déjà parti à la faute une première fois dans le premier segment et envoyé Kurt Busch dans le mur, Jimmie Johnson a récidivé dans le second segment en perdant une fois encore l’arrière de sa Chevrolet SS n°48, un mal qui touche inexorablement les voitures de la Hendrick Motorsports depuis le début de la saison 2016 sur les ovales à plaques de restriction et semble être sans solution.

Résultat un sixième abandon de suite pour Jimmie Johnson dans l’Advance Auto Parts Clash, une course qu’il n’a remportée qu’une seule fois, en 2005.

La dernière neutralisation de la course est causée par un accident entre Kyle Larson, Martin Truex Jr. et Chris Buescher. Au départ de l’action Martin Truex Jr. se rabat sur la ligne intérieure et est touché par Kyle Larson qui s’était déjà immiscé à l’intérieur. Le pilote de la Furniture Row Racing est alors parti en toupie et a touché Chris Buescher qui n’a pu l’éviter.

Cette course hors championnat était également l’occasion de tester les nouvelles règles en cas d’accident. Kyle Larson a ainsi été mis hors course lors de l’ultime neutralisation, car trop de mécaniciens sont intervenus sur la voiture pour la réparer.

Mots Clés Daytona / Daytona International Speedway / Advance Auto Parts Clash / Brad Keselowski / Team Penske / Joey Logano / Kyle Busch / Kurt Busch /

source: www.us-racing.com par Geoffroy LETTIER (photo NASCAR)