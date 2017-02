Wolff : Les F1 2017 iront bien plus vite que prévu

Ca promet !

En 2017, l’objectif fixé par les équipes et la FIA est d’améliorer les temps au tour de 4 à 5 secondes, par rapport à ce qui a été vu en 2015.

Soit 2 à 3 secondes de mieux que les chronos de l’an dernier.

Toto Wolff, le patron de Mercedes F1, suggère que ça ira bien plus vite encore !

« Je pense que nous irons bien plus vite que ça. Il y a vraiment beaucoup plus d’appuis aérodynamiques, les voitures sont plus larges, » déclare l’Autrichien à propos des premières simulations.

« Ces nouvelles F1 ont un look vraiment cool en plus. Je dois admettre que je ne suis pas un grand fan du nouvel aileron arrière mais notre Mercedes de 2017 est vraiment spectaculaire vue de devant. Et à l’arrière il y a ces gros pneus larges, qui lui donnent un look un peu rétro. Un peu comme dans les années 80. »

« Sur notre voiture, il y a eu beaucoup de travail sur les détails techniques de la carrosserie, c’est fascinant. »

De quoi mettre l’eau à la bouche avant la présentation de la semaine prochaine.

« Ces F1 seront vraiment plus jolies, c’est un fait. Maintenant, concernant leur pilotage et leur performance réelle, nous n’en saurons pas plus avant d’avoir roulé et d’avoir pu voir la performances des pneus. »

Wolff admet que ces nouveaux règlements ont peut-être sauvé Mercedes de l’ennui.

« Après trois années de domination, nous passons tout de même beaucoup de temps à redéfinir nos objectifs. Mais le changement de règles techniques nous a aidé à avoir une part de motivation en plus pour que nous soyons à nouveau parmi les meilleurs. »

« Les règles ont changé, tout le monde repart à zéro. J’espère que nous aurons de nouveau une voiture capable de gagner des victoires et le titre. Et nous continuerons à donner à nos deux pilotes les mêmes opportunités, » conclut Wolff.

