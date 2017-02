Wolff : le règlement tombe au bon moment pour Mercedes

Si le nouveau règlement peut renverser la domination de Mercedes F1

Toto Wolff estime que ce changement intervient au bon moment pour son équipe.

Si Mercedes a dominé le plateau de la F1 ces trois dernières saisons, la hiérarchie pourrait évoluer avec la mise en place du nouveau règlement qui oblige les écuries à se concentrer en partie sur de nouvelles bases.

Le constructeur champion du monde en titre pourrait voir ces changements d’un mauvais oeil, mais le président exécutif de Mercedes Motorsport Toto Wolff aborde cette nouvelle saison comme un nouveau défi à relever qui obligera l’équipe à maintenir son niveau de compétitivité.

« Il faut craindre tout le monde lors d’un changement de règlement, a expliqué l’Autrichien sur Radio 5 Live. Personne ne s’attendait à ce que Brawn soit un candidat au titre en 2009. Nous nous méfions de tout le monde car tout le monde a ses chances. »

« J’étais nerveux il y a 4 ans lorsque je m’interrogeais sur notre capacité à gagner des courses et des titres et cette nervosité avait un peu diminué avec nos résultats obtenus ces dernières années. Mais il y avait également un risque que nous devenions trop confiants et ce changement de règlement tombe au bon moment, a ajouté Toto Wolff.

Il peut toujours y avoir un scénario similaire à celui de 2009 avec Ross (Brawn) et le double diffuseur. Nous verrons probablement lors de la deuxième séance d’essais à Barcelone (7 au 10 mars) si quelqu’un a développé une innovation que les autres n’ont pas. »

source: Autohebdo.fr – Jacques-Armand Dupuis