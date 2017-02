Williams espère que les spéculations sur Lowe ’vont bientôt se terminer’

Une annonce bientôt ?

Alors que l’équipe Williams F1 vient de révéler en vidéo et en images de synthèse sa nouvelle FW40.

Claire Williams espère que toutes les spéculations autour de Paddy Lowe s’arrêteront bientôt.

L’ancien directeur technique exécutif de Mercedes a maintenant été officiellement remplacé par James Allison mais il n’a pas encore été annoncé comme recrue de choix par Williams.

La directrice adjointe de Williams ne confirme rien mais laisse entendre que nous devrions bientôt en savoir plus.

« C’est certain que beaucoup de gens parlent de ça. Mercedes et nous avons permis aux fans de passer un bel hiver avec beaucoup de nouvelles autour des pilotes et des ingénieurs. De l’encre a coulé !

J’espère que les dernières spéculations vont bientôt se terminer. Malheureusement je ne peux pas vous dire maintenant si Paddy va rejoindre notre équipe ou pas, » commente-t-elle.

« Paddy est un directeur technique fantastique. N’importe quelle équipe serait heureuse de l’avoir, » précise Claire Williams.

Hier, Williams a annoncé l’arrivée de Dirk de Beer en tant que nouveau directeur de l’aérodynamique.

Pat Symonds, qui a quitté l’équipe, attend donc toujours d’être remplacé mais Lowe souhaiterait plus que le simple rôle de directeur technique.

source: http://motorsport.nextgen-auto.com