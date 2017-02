Viñales quitte l’Australie avec le meilleur temps

Le pilote espagnol s’est adjugé la première place à l’issue du Test Officiel à Phillip Island

Les pilotes du MotoGP™ se sont retrouvés dès 9h45 afin de conclure leur programme d’essais sur le circuit de Phillip Island.

Maverick Viñales s’est une nouvelle fois montré le plus rapide pour cette ultime journée de Test à Phillip Island.

À l’image de jeudi, un soleil radieux et des conditions idéales attendaient les pilotes qui consacraient d’abord les 15 premières minutes de la séance à des essais de départ avant de porter leurs attentions sur le Test.

Le meilleur temps est au final enregistré par Maverick Viñales (Movistar Yamaha MotoGP). Après avoir dominé le Test Officiel de Valence en novembre dernier puis celui de Sepang début février, l’Espagnol quitte Phillip Island avec un tour en 1’28.549, battant ainsi de trois dixièmes son propre chrono établi jeudi.

Classé deuxième, Marc Márquez (Repsol Honda Team) continuait de faire preuve de régularité en bouclant 96 tours du tracé australien. Márquez cherchait à améliorer la connexion entre la poignée de gaz et la roue arrière. Le Champion en titre, qui fêtait son 24e anniversaire ce vendredi, pointait à un peu plus de deux dixièmes de son compatriote.

Très nette progression également de son coéquipier Dani Pedrosa (Repsol Honda Team). Souffrant d’une infection de la gorge jeudi, il passait de la 16e à la troisième place.

Jonas Folger, nouvelle recrue du team Monster Yamaha Tech3, s’est illustré d’entrée de jeu. Longtemps troisième avant de chuter, l’Allemand achevait finalement la journée au quatrième rang à un peu moins d’une demi-seconde de Viñales. Il devançait ainsi la troisième Honda RC213V du jour, celle de Cal Crutchlow (LCR Honda) qui complétait le Top 5.

Sixième de cette séance et deuxième rookie, Álex Rins (Team Suzuki Ecstar) plaçait quant à lui sa Suzuki GSX-RR devant la première Ducati Desmosedici GP17 d’Andrea Dovizioso (Ducati Team).

L’Italien s’était pourtant hissé au sommet de la hiérarchie quelques minutes seulement après les essais de départ. Lequel s’octroyait finalement la septième position.

Après une prestation discrète jeudi, son coéquipier Jorge Lorenzo (Ducati Team) s’est focalisé sur ses réglages pour se rapprocher de ses rivaux et des autres pilotes Ducati. En début de journée, le Majorquin franchissait pour la première fois la barre des 1’30 et se portait à un peu moins d’une seconde de Viñales.

Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) terminait 11e de cette troisième journée et 12e au classement combiné, juste derrière Jack Miller (Team EG 0,0 Marc VDS) et Aleix Espargaró (Aprilia Racing Team Gresini). Venaient ensuite le deuxième représentant du team Suzuki Ecstar, Andrea Iannone, et la troisième Desmosedici GP17 du plateau, celle de son compatriote Danilo Petrucci (Octo Pramac Racing).

Le coéquipier de Petrucci, Scott Redding (Octo Pramac Racing) héritait du 20e chrono derrière Alvaró Bautista (Pull&Bear Aspar Team).

Johann Zarco (Monster Yamaha Tech3) décrochait le 14e temps devant Héctor Barberá (Reale Esponsorama Racing).

Dans le clan KTM, Pol Espargaró et Bradley Smith (Red Bull KTM Factory Racing) continuaient d’évaluer un nouveau châssis préparé spécialement après le Test de Sepang et de régler l’électronique.

L’Espagnol et le Britannique finissaient respectivement 16e et 18e ; Loris Baz (Reale Esponsorama Racing) s’étant intercalé entre les deux KTM RC16. Un nouveau moteur est prévu pour le duo Red Bull KTM Factory Racing au prochain Test.

Après ces trois jours de Test Officiel sous le soleil de Phillip Island, les pilotes du MotoGP™ se donnent maintenant rendez-vous dans le désert qatari pour le dernier Test sous les projecteurs du Circuit International de Losail avant l’ouverture de la saison 2017.

