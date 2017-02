Le retour des Formule 1 à 4 roues motrices ?

Un des projets possibles pour 2021 et après

Toto Wolff, le patron de Mercedes F1, a averti récemment le sport.

Il faudra rapidement se pencher sur les règles que devront suivre les constructeurs et motoristes après l’ère actuelle, qui se terminera en 2020.

L’Autrichien est en faveur d’une poursuite de l’ère des moteurs hybrides et avait indiqué qu’il souhaitait en tirer encore plus de puissance, alors qu’ils frisent déjà les 1000 chevaux.

« La Formule 1 est le laboratoire le plus rapide du monde et nous ne devons pas abandonner ça, » avait-il alors déclaré.

Certains veulent aller encore plus loin et combiner le meilleur des deux mondes : des Formule 1 à 4 roues motrices, comme les meilleures voitures supersportives.

Il n’est pas question de relier les trains avant et arrière comme ce fut le cas par le passé dans les années 60 et 70 sur quelques monoplaces, mais d’intégrer des systèmes hybrides avec des moteurs électriques dans les roues avant.

Mercedes et Honda seraient en faveur de ce type de technologie, et Ferrari y réfléchirait déjà pour sa prochaine hypercar. Avec une motricité très nettement améliorée, les F1 deviendraient encore plus spectaculaires.

