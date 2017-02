La Coupe Nissan Micra à l’honneur aux 4 Heures Pole-Position !

Résultats de l’édition 2017 des 4 Heures disputée ce samedi

Présentées ce samedi à Montréal, au complexe Kart-O-Mania, l’édition 2017 des 4 Heures Pole-Position qui marquait le quinzième anniversaire de l’événement.

Au final , ce sont les champions de la Coupe Nissan Micra Olivier Bédard (saison 2015) et Xavier Coupal (2016), accompagnés du pilote-journaliste René Fagnan et du pilote de monoplace Marc-Antoine Cardin décrocher la victoire au terme d’une course fort spectaculaire. Il s’agit de la première victoire à l’événement annuel de l’équipe Coupe Nissan Micra.

Marc-Antoine Cardin – Xavier Coupal, René Fagnan de l’équipe Nissan Micra (absent sur la photo Olivier Bédard)

Au départ de cette édition 2017, pas moins de huit équipes avaient des ambitions légitimes de victoire et le moins que l’on puisse dire c’est que la bataille pour la tête de la course a été intense durant la première moitié de l’épreuve. Parti en pole position, le champion de rallye Mathieu Dubé (équipe Test Racing) mena les soixante premiers tours, avant de voir Olivier Bédard, remonté de la neuvième place, s’emparer des commandes.

La bataille aux avant-postes a concerné aussi l’équipe M.K.S. du septuple vainqueur de l’épreuve Paul Heng, avant de voir l’équipe Coupe Nissan Micra filer vers le succès en parvenant à distancer ses adversaires durant la seconde moitié de l’épreuve.

Au final, le quatuor Bédard/Coupal/Fagnan/Cardin l’emporte avec six tours d’avance sur l’équipe M.K.S., qui termine quant à elle avec une poignée de secondes d’avance sur Wittmer Racing, composée de quatre membres de la famille Wittmer (Patrik, René, Karl et Kurt) qui ont réalisé une course parfaite en terme de vélocité et de stratégie pour se retrouver ainsi sur le podium.

Léquipe Team Wittmer de Patrick, René Kurt et Karl Wittmer rafle la troisième position

Les équipes Test Racing, qui outre Mathieu Dubé était composée de Bertrand Godin, Laurence Dubé et Samuel Joyal, et Perry Performance, qui regroupait les pilotes de circuit routier Jean-Michel Isabelle, Pierre Clavet, Alex Healy et Tyler Givogue, complètent le « Top 5 ».

Les équipes Club Delta Québec, Flagworld, K1-450, Team Arsenal, « les Touristes » (lauréats de l’édition 2016), Bowes Media et Senna-sational arrivent ensuite. Au total, seulement trente-sept tours séparent les vainqueurs des derniers classés après 4 heures de course, soit un écart en temps de moins de vingt minutes.

Cette édition 2017 des 4 Heures Pole-Position regroupait, comme à son habitude, des pilotes venus de tous les horizons du sport automobile : Circuit routier, stock-car, rallye, karting et nombre de pilotes amateurs ont disputé cet événement.

La prochaine édition des 4 Heures Pole-Position aura lieu en février 2018; les inscriptions seront ouvertes à compter de novembre prochain… L’édition 2017 des 4 Heures Pole-Position était présentée par poleposition.ca, Kart-O-Mania, Auto Sport Québec (ASQ) et l’Association Des Signaleurs de la Région du Québec (ASRQ).

Classement final :

1) Olivier Bédard; Xavier Coupal; René Fagnan; Marc-Antoine Cardin – Coupe Nissan Micra – 521 tours

2) Paul Heng; Hamzi Ataya; Sébastien Gagné De Lafontaine; Mathieu Demers – Team M.K.S. – 515 tours

3) Patrik Wittmer; René Wittmer; Karl Wittmer; Kurt Wittmer – Wittmer Racing – 515 tours

4) Mathieu Dubé; Samuel Joyal; Laurence Dubé; Bertrand Godin – Test Racing – 514 tours

5) Jean-Michel Isabelle; Pierre Clavet; Alex Healy; Tyler Givogue – Perry Performance – 512 tours

6) Sylvain Bourgault; Yann Quimper; Guy Painchaud; Simon Gagnon – Club Delta Québec – 510 tours

7) Marcel Lafontaine; Dany Flageole; Jean-François Séguin; David-Martin Janiak – Flagworld – 502 tours

8) Marc-André Demers; Sébastien Lévesque; Stéphane Jérôme; Yanick Laberge – Team K1-450 – 501 tours

9) Stéphane Perron; Antoine Pepin; François Chamberland; Dominic Fortin – Team Arsenal – 500 tours

10) Sabrina Caron; Gabriel Gagnon; Dany St-Hilaire; Hajrudin Balic – Équipe « Les Touristes » – 499 tours

11) Christopher Bowes; Vincent Allard; Anthony Cloutier; Renaud Robert – Bowes Media – 484 tours

12) Metod Topolnik; Thomas Stewart; Patrick Bramhill; Austin Riley – Team Senna-sational – 484 tours

* Record du tour : Xavier Coupal en 25 secondes 763 millièmes (réalisé au 467ème tour).

Pour information :

– Pole-Position Magazine, (450) 464-4076

– Kart-O-Mania, (514) 725-0909

