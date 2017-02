Formule e – Un coup du chapeau inédit pour Sébastien Buemi (+résultat)

Le Suisse de Renault e.dams a remporté à Buenos Aires en Argentine son troisième ePrix en trois épreuves disputées en 2016-2017

Cette semaine sur notre site internet, nous posions la question : Sébastien Buemi et Renault e.dams sont-ils intouchables en Formule e ?

Au vu du scénario de la troisième manche de l’année ce samedi à Buenos Aires en Argentine, le duo franco-suisse a encore apporté des indices pour répondre favorablement à cette interrogation.

Parti troisième sur la grille de départ, Buemi n’a attendu que six petits tours pour s’emparer des commandes de la course. Après une brève période de Full Course Yellow déployée dès le premier tour après qu’Adam Carroll (Panasonic Jaguar Racing) n’a pu s’élancer avec sa Jaguar lors de l’extinction des feux, le pilote Toyota en WEC a tout d’abord suivi le rythme de Jean-Eric Vergne (Techeetah) pour dépasser au troisième tour le poleman Lucas di Grassi (ABT Schaeffler Audi Sport).

Buemi va finalement prendre l’avantage sur Vergne quelques boucles plus tard pour s’emparer de la tête de l’épreuve et ne plus lâcher sa position jusque sous le drapeau à damier.

Le changement de voiture ne modifiera pas la hiérarchie entre Buemi et Vergne, le Suisse s’imposant devant l’ancien pilote Toro Rosso à l’arrivée. Il devient le premier pilote à signer trois victoires consécutives dans la discipline et compte désormais 75 points au compteur au championnat.

Derrière le duo maître de ce troisième ePrix de la troisième campagne de la Formule e, Lucas di Grassi complète le podium. Après une première partie de course compliquée pour le poleman, qui a perdu plusieurs places, retombant derrière Nicolas Prost (Renault e.dams) en cinquième position.

Le Brésilien ressort quatrième derrière le Français après son changement de voiture, et réussira à dépasser le fils du quadruple champion du monde F1 pour décrocher la dernière marche du podium. Sous la menace d’une possible pénalité pour avoir été tout proche de percuter Nelson Piquet Jr (NEXTEV) dans la voie des stands, di Grassi ne sera finalement pas sanctionné.

Nicolas Prost (Renault e.dams) conclut au pied du podium devant Nelson Piquet Jr (NEXTEV), Loïc Duval (Faraday Future Dragon Racing), Daniel Abt (ABT Schaeffler Audi Sport), Jérôme d’Ambrosio (Faraday Future Dragon Racing), Oliver Turvey (NEXTEV) et José Maria Lopez (DS Virgin Racing) qui complète le top 10. Stéphane Sarrazin (Venturi) prend la 12e place.

Classement ePrix Buenos Aires

Pos Num Pilote Ecurie Tours 1 9 Sébastien BUEMI Renault e.Dams 37 2 25 Jean-Eric VERGNE Techeetah +2.996 3 11 Lucas DI GRASSI ABT Schaeffler Audi Sport +6.921 4 8 Nicolas PROST Renault e.Dams +8.065 5 3 Nelson PIQUET JR NEXTEV TCR Formula E Team +9.770 6 6 Loïc DUVAL Faraday Future Dragon Racing +35.103 7 66 Daniel ABT ABT Schaeffler Audi Sport +35.801 8 7 Jérôme D’AMBROSIO Faraday Future Dragon Racing +36.335 9 88 Oliver TURVEY NEXTEV TCR Formula E Team +37.111 10 37 José Maria LOPEZ DS Virgin Racing +38.206 11 28 Antonio Felix DA COSTA Amlin Andretti +43.740 12 4 Stéphane SARRAZIN Venturi Formula E Team +44.243 13 20 Mitch EVANS Panasonic Jaguar Racing +44.918 14 27 Robin FRIJNS Amlin Andretti +49.683 15 23 Nick HEIDFELD Mahindra Racing Formula E Team +51.456 16 33 Qing Hua MA Techeetah +1 t. 17 47 Adam CARROLL Panasonic Jaguar Racing +1 t. 18 19 Felix ROSENQVIST Mahindra Racing Formula E Team +3 t. 19 5 Maro ENGEL Venturi Formula E Team DNF 20 2 Sam BIRD DS Virgin Racing DNF

source: Autohebdo.fr – Pierre Tassel (photo © DPPI / F. Flamand)