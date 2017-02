Lorenzo positif après la deuxième journée à Phillip Island

Le pilote du Ducati Team occupait le 15e temps de la deuxième journée de Test Officiel en Australie

Jorge Lorenzo (Ducati Team) continuait son programme d’essais jeudi sur le Circuit de Phillip Island.

Auteur du 15e temps à son passage sous le drapeau à damier, le Majorquin parvenait néanmoins à gagner près de cinq dixièmes sur son temps de mercredi.

Lorenzo soulignait être ravi de s’approcher des temps de ses rivaux. Vendredi, il cherchera à hisser sa Desmosedici GP17 en haut de la feuille des temps pour conclure le Test plus proche des autres pilotes Ducati.

Jorge Lorenzo :

« Nous devons être positifs. Beaucoup de nos tours étaient en 1’30, mais bien plus proches de 1’29. Viñales a progressé davantage et nous avons terminé loin de son meilleur temps.

Nous sommes néanmoins plus proches des autres pilotes en comparaison à mercredi, mais je suis encore loin de certains à l’image de Bautista ou de Dovizioso.

Bautista dispose théoriquement d’une moto moins bonne, mais il est parvenu à être plus rapide que moi. Nous devons trouver où gagner du temps pour être plus proches de son rythme et, en particulier, de son meilleur chrono. »

source: MotoGP.com