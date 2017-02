IndyCar : KV Racing confirme la fin de ses activités

KV Racing Technology a confirmé la fin de ses activités après 14 années de compétition

Kevin Kalkhoven et Jimmy Vasser, les deux propriétaires du KV Racing Technology, ont confirmé la fin des opérations de l’équipe après 14 années de compétition.

L’avenir de la structure qui a engagé à plein-temps Sébastien Bourdais l’an dernier était incertain depuis plusieurs semaines, des rumeurs de reprise se faisant persistantes.

« Je veux avant tout remercier les fans qui ont soutenu l’équipe ces dernières années. Je tiens également à remercier Kevin Kalkhoven pour m’avoir offert cette opportunité unique de passer de pilote à patron d’équipe en continuant à être au volant », a commenté Jimmy Vasser, le champion 1996 de CART qui a évolué comme patron-pilote lors du lancement de l’écurie.

« Je suis très fier d’avoir intégré cette équipe et j’aurai toujours des pensées pour le personnel et les pilotes qui ont travaillé pour nos succès. Nous avons connu des hauts et des bas, mais je me souviendrai éternellement de notre victoire aux 500 Miles d’Indianapolis en 2013 (avec Tony Kanaan). L’IndyCar a fait partie de ma vie pendant 25 ans et elle fait partie de mon âme », a ajouté Jimmy Vasser.

Le KV Racing Technology se sera imposé à 7 reprises en Champ Car et en IndyCar, avec 4 succès pour Sébastien Bourdais qui a trouvé refuge cette année au sein du Dale Coyne Racing.

Christiano da Matta a décroché la première victoire pour l’équipe en 2005. Will Power a également ajouté un trophée au palmarès trois ans plus tard. Patrick Lamarié (2003) et Tristan Gommendy (2007) sont les deux autres Français avec Bourdais à avoir défendu les couleurs de la structure.

L’équipement du KV Racing Technology a été vendu à Ricardo Juncos, propriétaire d’une écurie en Mazda Road to Indy qui vise un engagement en IndyCar.

