GP2 : Ghiotto nouveau coéquipier de Markelov chez Russian Time

Quatrième saison dans l’équipe russe pour Markelov

Sans surprise, Russian Time a renouvelé sa confiance à Artem Markelov pour la saison 2017 : ce sera la quatrième saison du Russe en GP2, toujours dans la même équipe.

Après avoir eu Evans et Marciello comme coéquipier, Markelov retrouve un Italien cette saison, en la personne de Luca Ghiotto, qui a réalisé une belle première saison l’an passé dans la catégorie.

Après un excellent début de saison en 2016 qui l’avait vu prendre la tête du championnat, Markelov espère cette année faire encore mieux que sa dixième place finale en 2016 :

« Nous avons fait un pas en avant important l’an dernier, avec une victoire et un top 10 au final. Le GP2 est une série très compétitive et je suis impatient de faire encore mieux en 2017, en me battant pour plus de victoires, et j’espère devenir un pilote qui se trouve régulièrement aux avant-postes. »

Vice-champion de GP3 il y a deux ans derrière Ocon, Luca Ghiotto compte sur cette nouvelle opportunité dans l’équipe russe pour montrer tout son talent :

« Je dois d’abord remercier Russian Time pour cette grande chance qu’ils m’offrent. J’ai croisé leurs voitures quelques fois en 2016, je sais combien ils sont bons ! Je crois que nous avons un super potentiel pour nous développer ensemble. Je me réjouis de travailler avec mon nouvel équipier Artem et je suis impatient d’être en piste en mars pour commencer à travailler. »

La chef d’équipe de Russian Time, Svetlana Strelnikov, ajoute que l’objectif est de viser le titre par équipes, déjà acquis en 2013 avec Sam Bird et Tom Dillmann lors de la première année de Russian Time en GP2 :

« Je suis ravie de pouvoir annoncer un duo de pilotes si prometteur, ce qui nous permettra on l’espère de se battre pour le championnat par équipes, que nous avons gagné en 2013. Le fait que quatre équipes différentes ont gagné le titre les quatre dernières années montre à quel point la série est compétitive. Nous sommes tous très impatients que ça recommence. »

