Le Formula 1 Grand Prix du Canada annonce une section additionnelle

Dans la tribune no 11 et le retour de ses trios!

Ravie de l’enthousiasme des amateurs de sport automobile à la perspective d’assister à la prochaine édition du Formule 1 Grand Prix du Canada, les 9 10 et 11 juin prochain, l’organisation est heureuse d’annoncer la mise en vente dès ce jour d’une nouvelle section dans la Tribune 11.

Localisée dans le virage Senna, cette tribune est depuis toujours une des favorites de la foule. De plus, suite aux demandes répétées d’amateurs ayant appréciés assister aux trois jours du programme de courses depuis une tribune différente chaque jour, la direction a convenu de mettre en vente à nouveau des forfaits TRIO, dès ce lundi 20 février.

« La célébration de 50 ans de F1 au Canada, de nouvelles voitures spectaculaires et plus rapides et bien sûr, l’arrivée d’un des nôtres, Lance Stroll, en championnat du monde, voilà un contexte réjouissant qui a une nette incidence positive sur l’activité à la billetterie », soutient le Président et Chef de la Direction du Groupe de Course Octane Inc., François Dumontier.

Toujours heureux de répondre aux requêtes d’amateurs passionnés, monsieur Dumontier a aussi annoncé la mise en vente de trios qui permettent aux détenteurs d’assister au FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA 2017 dans une tribune différente chaque jour.

«Je trouve flatteur que ce concept que nous avons popularisé ici au Canada en 2013, a ensuite été repris par d’autres Grands Prix », ajoute le promoteur. Les trios offerts en quantité limitée seront disponibles jusqu’au 31 mars inclusivement.

Trio « OR » – 525 $. Vendredi: Tribune 12 (Senna), Samedi : Tribune 15 (Épingle), Dimanche : Tribune 1 (Face aux stands).

Trio « ARGENT » – 465 $ Vendredi: Tribune 15 (Épingle), Samedi : dans la tribune 1 (Face aux stands) Dimanche : Tribune 12 (Senna).

Le trio « BRONZE » – 285 $ Vendredi: Tribune 46 (sortie de l’Épingle), Samedi : Tribune 31 (Pont des Îles), Dimanche : Tribune familiale (Pavillon du Canada).

Les amateurs désireux de se procurer des billets tribunes ou admission générale, peuvent communiquer avec le service de la billetterie du FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA au 514 350-0000 ou au 1-855-790-1245, tous les jours, entre 9 et 20 heures.

Entreprise canadienne établie à Montréal, Groupe de course Octane inc. est le promoteur exclusif du FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA, en vertu d’une entente conclue avec Formula One Administration Limited et Formula 1 World Championship Limited (ensemble, le détenteur des droits de commercialisation de la F1).

source: Sandrine Garneau-Le Bel – Chef de presse – FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA