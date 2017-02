F3 : Pedro Piquet rempile chez Van Amersfoort Racing

Pedro Piquet disputera sa seconde saison en F3 European Championship en poursuivant au sein du Van Amersfoort Racing

Piquet défendra les intérêts du Van Amersfoort Racing. Le fils de Nelson Piquet a conclu sa première saison dans la discipline en terminant au 19e rang avec 19 points au compteur.

« J’ai immédiatement senti que j’étais au sein d’une famille, a commenté le Brésilien de 18 ans. Je me suis très vite adapté à la vie en Europe et je peux me concentrer à 100% sur la course. Je dispose désormais de toute l’expérience requise en connaissant tous les circuits après ma première saison. »

Le Van Amersfoort Racing qui s’est classé 5e du Championnat Équipes l’an dernier a précédemment confirmé l’Allemand David Beckmann pour 2017.

source: Autohebdo.fr – Jacques-Armand Dupuis