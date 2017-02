Bilan plus que positif pour le Grand Prix Ski-Doo de Valcourt

Foule nombreuse à la 35ième édition du GPSV

L’organisation du Grand Prix Ski-doo de Valcourt présenté par Intact Assurance estime que la 35e édition qui s’est déroulé du 10 au 12 février à été un franc succès tant au niveau des pilotes présents que des spectateurs.

Bénéficiant d’une météo clémente, l’équipe du GPSV parle d’un record pour la journée du samedi même si le bilan n’est pas encore complété explique Marie-Pier Lemay, Directrice générale:

« Pour la journée du samedi, nous avons dépassé nos objectifs de même que pour l’ensemble du week-end en terme d’achalandage (…) les spectateurs étaient d’ailleurs présents dans les estrades tôt le matin et on occupé le site plus longtemps! Nous aurons des chiffres plus complet dans les prochains jours! »

Même son de cloche du côté de la Zone familiale Desjardins où les jeux gonflables, glissade, jeux de pelle mécanique et autres activités n’ont jamais été aussi populaires.

Les pilotes PRO attirent les foules

Mais la météo n’explique pas tout. La venue des pilotes de la TLR CUP en ovale sur glace de pointures mondiale en snocross et d’un intérêt en hausse pour la moto sur glace a attiré les foules et suscité beaucoup d’excitation dans les estrades et le paddock.



Gunnar Sterne, champion de la TLR CUP TOUR, qui en était à sa première expérience à Valcourt

Pour les pilotes, le week-end fût également un succès avec une programmation plus fluide et de belles rencontres avec leurs fans s’enthousiasme.

« C’était ma première visite à Valcourt et nous avons eu des moments extraordinaires pour ce 35e anniversaire. L’organisation est solide et l’ambiance est enivrante (…) j’ai rencontré beaucoup de fans et j’espère revenir l’année prochaine dans la ville-reine de BRP! »

Faire rayonner l’événement

La forte présence sur les médias sociaux combinée à la diffusion en direct des courses sur le web est également non-négligeable selon Marie-Pier Lemay qui parle d’un peu plus de 35 000 personnes ayant visionné les courses en direct sur internet.

« Jamais l’événement n’a eu une si grande portée à l’étranger, ça fait partie de notre stratégie de développement et le numérique est un excellent levier pour des marchés à l’extérieur du Québec »!

À l’heure du bilan, l’équipe est déjà au travail pour la prochaine édition qui se déroulera du 9 au 11 février 2018.

Les amateurs peuvent obtenir les plus récentes nouvelles du Grand Prix de Valcourt sur Facebook, Twitter et sur Instagram

source: Grand Prix de Valcourt – Marie-Pier Lemay – Directrice générale du Grand Prix