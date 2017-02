GP2 – Matsushita prolonge chez ART GP

Nobuharu Matsushita disputera une 3e saison consécutive en GP2 Series en prolongeant chez ART Grand Prix

Nobuharu Matsushita disputera sa 3e saison d’affilée en GP2 Series en continuant à évoluer au sein d’ART Grand Prix.

Après avoir décroché trois podiums et une victoire la première année, le Japonais a signé un nouveau succès en 2016 tout en se montrant plus régulier pour finir à la 11e place du classement Pilotes.

« C’est une équipe fantastique qui m’a aidé à évoluer dans un nouvel environnement, a expliqué le champion 2014 de la F3 japonaise. Ils m’ont également permis de signer ma première victoire et mes premiers podiums dès ma saison de rookie.

J’espère leur offrir d’autres succès cette année pour les aider à se battre pour le titre. Je tiens également à remercier Honda pour m’offrir cette opportunité. »

« Depuis ses premiers pas en GP2 en Europe, il s’est montré dévoué et motivé et il a rapidement pu s’adapter à une nouvelle culture et un nouvel environnement, a argumenté Sébastien Philippe, le team manager de ART GP. Notre collaboration a été très fructueuse dès sa première année dans l’équipe puisque « Nobu » a signé deux victoires dont celle de Monaco.

Il a conclu la dernière saison avec un podium à Yas Marina (2e de la Course 2) et je suis certain qu’il abordera la nouvelle année avec la même motivation pour être aux avant-postes et être un prétendant au titre. »

ART Grand Prix a conclu l’exercice 2016 à la 4e place du classement Équipes avec Sergey Sirotkin comme deuxième pilote. L’écurie française doit encore compléter son équipage pour 2017.

source: Autohebdo.fr – Jacques-Armand Dupuis