Bottas : Battre Hamilton est mon premier objectif

Pas de temps à perdre

Valtteri Bottas sait qu’il est sous pression s’il veut garder son volant chez Mercedes au-delà de la saison 2017.

Le Finlandais n’a donc pas de temps à perdre et se fixe déjà un objectif très élevé : battre son équipier, le triple champion du monde Lewis Hamilton, pour le titre mondial.

« Mon but dans la vie est de gagner un titre mondial en Formule 1 et on m’a offert, maintenant, une vraie opportunité d’y arriver, » confie Bottas.

Pour cela il sait qu’il doit battre Hamilton, en plus des éventuels autres pilotes si Mercedes ne domine pas.

« L’objectif immédiat, le premier, est effectivement de battre Lewis. »

Pour y parvenir, Bottas a tenu sa parole et s’est entretenu avec Nico Rosberg. Mais il n’était pas question, officiellement au moins, de savoir comment gérer sa relation avec le Britannique.

« Ca a été bon de lui parler. Nico a été dans cette équipe si longtemps et il sait très bien comment fonctionne les choses du point de vue d’un pilote. »

« La chose la plus importante est de savoir comment travaille Mercedes et comment collaborer avec eux pour tirer le meilleur de la voiture. »

source: http://motorsport.nextgen-auto.com