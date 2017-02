Ogier : « Une des plus stupides erreurs de ma carrière »

Sébastien Ogier a fait part de sa déception

Après une faute commise dès le début de la dernière étape du Rallye de Suède l’empêchant de se battre pour la victoire.

Sébastien Ogier pouvait espérer se mêler à la lutte pour la victoire au Rallye de Suède face à Jari-Matti Latvala (Toyota) et Ott Tänak (Ford) puisqu’il pointait à moins de 13s de son coéquipier, mais le quadruple champion du monde a rapidement dû se contenter de la 3e place après être parti à la faute dès les premiers mètres de la première spéciale de la journée (l’ES16 de Likenas).

« C’était une des plus stupides erreurs de ma carrière, a commenté le Français. J’ai tapé un bloc de neige dès le premier virage, 50m après le départ, je suis parti en tête-à-queue et j’ai calé. Je savais dès lors que mes chances s’étaient envolées. Je n’ai même pas eu l’opportunité d’essayer. Mon week-end a été difficile, mais il se termine bien car je marque 19 points et c’est une belle opération pour le Championnat. »

Sébastien Ogier se concentre désormais sur le Rallye du Mexique disputé du 9 au 12 mars qui sera précieux pour connaître le niveau de performances des nouvelles WRC sur le principal type de surface du calendrier.

« Je n’ai pas encore testé la Fiesta WRC sur la terre, a souligné le Gapençais. Je savais que j’allais être un peu en retard face aux autres en début de saison et que j’allais avoir du mal à trouver les bons réglages. Mais les résultats sont tout de même bons alors que nous n’avons pas réalisé la meilleure préparation, a ajouté le pilote M-Sport. J’étais heureux de voir à quel point (Latvala) était rapide (dans la Power Stage) car il devra ouvrir la route au Mexique. Mon retard de 4 points reste faible à ce stade de la saison. »

source: Autohebdo.fr – Jacques-Armand Dupuis (photo © FRANCOIS BAUDIN / DPPI)