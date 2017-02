Miguel Duhamel sera honoré au 11ième banquet annuel

Des légendes et champions du motocyclisme seront honorés au banquet annuel d’intronisation du Temple de la Renommée de la Moto du Canada

Le conseil d’administration du Temple de la Renommée de la Moto du Canada est heureux de présenter le neuvième membre de la classe 2016 qui sera intronisé au Temple de la Renommée.

Miguel Duhamel sera honoré au banquet annuel qui se tiendra le 25 février 2017 à l’Hôtel Sheraton Aéroport de Montréal.’

Le Montréalais Miguel Duhamel, qui vit maintenant à Las Vegas, est certainement un des meilleurs coureurs sur route au Canada. Il est au centre de la discussion pour savoir qui a été le meilleur compétiteur international, lui ou des étoiles précédentes comme Mike Duff ou son illustre père, Yvon.

Miguel, avec son frère Mario et sa sœur Gina, ont appris tous jeunes les rudiments du pilotage sur ‘’mini bikes’’ souvent au cours d’évènements publiques comme les courses auxquelles leur père participait. À partir de ce moment, Miguel a gravi les échelons de la compétition en motocross pour éventuellement aboutir en Super Cross.

Duhamel, commandité par Pepsi et supporté par sa famille, est passé professionnel, gagnant le titre de recrue de l’année 1988 sur une vaste sélection de Kawasaki de Sport Monette.

Il a gagné en carrière pour la première fois au Pro Superbike National à la fin de sa première année comme professionnel, sous une pluie battante, l’emportant sur Michel Mercier à Shannonville.

En 1989 Miguel s’est joint au directeur Alan Labrosse, pour Suzuki Canada, pour piloter dans l’équipe de Georges Morin et légendaire Mike Crompton.

Quand la saison nationale canadienne a débuté, Duhamel remporta Sanair et la deuxième ronde à Shubenacadie, se rapprochant dangereusement de Steve Crevier et ensuite de Rueben McMurter.

À Mosport en juin, Duhamel a fait ses débuts dans le monde du Superbike combattant pour la première place aux côtés de Fred Merkel pour finalement faire une chute qui mit fin à sa course. Duhamel est devenu le coureur le plus médaillé de l’histoire du Super Sport en 1996, avec sa 28 è victoire en carrière en voie de décrocher le titre de champion.

Miguel reste le coureur de l’histoire en catégorie Superbike avec la fiche de victoires la plus impressionnante. La carrière de Duhamel est marquée de façon brillante par ses cinq victoires au Daytona 200 égalant Scott Russell un fier rival.

Le président du conseil d’administration et ses directeurs sont honorés d’accueillir Miguel Duhamel au Temple de la Renommée de la Moto du Canada et de reconnaître sa carrière exceptionnelle au Canada et aux États-Unis.

Les billets pour le onzième banquet sont en vente sur : canmoto.ca

Fondé par Bar et Hedy Hodgson en 1999 le temple de la Renommée de la Moto du Canada fait la promotion et préserve l’histoire du Motocyclisme Canadien pour le bénéfice de toute la grande communauté motocycliste du pays.

Commandité en partie par la Confédération Motocycliste du Canada (CMC), le Temple de la Renommée de la Moto du Canada est un organisme à but non lucratif avec statut de bienfaisance. Il est administré par un bureau de direction indépendant composé de bénévoles représentant toutes les régions du pays.

Depuis le premier banquet d’intronisation qui s’est tenu à Toronto en 2006, plus de 110 motocyclistes et organisations distingués ont été intronisés au temple de la Renommée de la Moto du Canada.

Pour informations sur les intronisés antérieurs, les collections historiques du monde de la moto, sur notre programme ‘’Rôle d’Honneur’’ sur les commandites d’évènements, les dons déductibles d’impôts, vous pouvez visiter www.canmoto.ca

source: Colin Fraser, Canadian Superbike Championship