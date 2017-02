L’Américan-Canadian Tour dévoile son calendrier québécois 2017

L’American-Canadian Tour (ACT) comptera six (6) manches en sol québécois, sous la direction d’une nouvelle équipe de gestion

Marc Patrick Roy est nommé au poste de directeur général de la Série ACT au Québec.

« M.P. Roy est un visage familier aux différents circuits du Québec et dans le nord-est des États-Unis, de plus, il possède un important bagage de connaissances et amène un enthousiasme renouvelé dans le poste qu’il occupera », déclara le président de l’ACT Tom Curley.

« Nous sommes heureux de le voir se joindre à notre équipe. Il a rassemblé une équipe chevronnée d’officiels, tous impliqué avec l’ACT depuis plusieurs années de différentes façons. Nous attendons avec enthousiasme le début du championnat 2017 de la Série ACT », conclut Curley.

« Je suis très heureux de mettre en place mon personnel d’officiels, a mentionné Marc Patrick Roy. J’ai eu l’occasion de travailler avec chacun d’eux. Ce sont des personnes intègres, professionnelles et avec d’excellentes connaissances au niveau stock-car et ce que ça prend pour un bon déroulement des épreuves », il ajouta.

La Série ACT débutera le samedi, 10 juin sur le tracé de l’Autodrome Montmagny et couronnera le champion 2017, lors de la dernière manche, à cet endroit le 2 septembre. Toutes les épreuves seront des 100 tours.

« Je suis hypercontent que la Série ACT soit de retour en 2017. Oui, c’est avec un peu de retard, mais nous allons avoir un beau calendrier et tous pourront y trouver leur compte. Je suis aussi très heureux de savoir qu’on va pouvoir compter sur un gars comme M.P. Roy pour diriger le circuit canadien. Il peut compter sur toute ma confiance » déclara Donald Theetge.

Des officiels de l’ACT de longue date sont de retour et quelques nouveaux s’ajoutent

L’expérience sera au rendez-vous avec les officiels de la Série ACT.

Martin Boillard, en sera à sa 11e année d’association avec l’ACT et est considéré comme un des signaleurs les plus dynamiques dans le stock-car. Parmi les autres officiels qui sont de retour, Alain Maltais, qui en est aussi à sa 11e année avec l’ACT, sera au volant de la voiture de tête, tandis que Thomas Maltais qui sera officiel de la ligne des puits.

Se joignent à eux, comme officiels sur la ligne des puits, Lucie Jean, qui est impliquée dans le sport depuis plus de 25 années avec différentes équipes et Pierre Girard, un pilier au sein de différentes équipes de courses, depuis 1985, et qui a remporté le titre de chef d’équipe de l’année en 1996.

« Je tiens à souligner le travail et remercier les pilotes qui se sont mobilisés pour intervenir en faveur du maintien de la Série.

Sans le travail, entre autres, de Donald Theetge, Patrick Laperle, Dany Trépanier, Jonathan Bouvrette la relance aurait été beaucoup plus difficile » conclu Marc Patrick Roy.

La Série ACT amorcera son championnat 2017 à l’Autodrome Montmagny le 10 juin prochain.

Pour de plus amples informations, contactez M.P. Roy via mproy@lesentreprisesmproyinc.com, 514-907-1773, ou ACT à media@acttour.com

CALENDRIER 2017 – SÉRIE ACT Late Model

DATE PISTE FORMAT

1. Samedi 10 juin AUTODROME MONTMAGNY 100 tours

2. Samedi 24 juin AUTODROME MONTMAGNY 100 tours

3. Samedi 8 juillet AUTODROME ST-EUSTACHE 100 tours

4. Samedi 22 juillet AUTODROME MONTMAGNY 100 tours

5. Samedi 19 août AUTODROME ST-EUSTACHE 100 tours

6. Samedi 2 septembre AUTODROME MONTMAGNY 100 tours

Sujet à changements sans préavis.

source: Marc-Patrick Roy