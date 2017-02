Dams a dévoilé son nouvel équipage pour la saison 2017 des GP2 Series

Oliver Rowland et Nicholas Latifi défendront les couleurs de l’écurie française

Après ART Grand Prix, c’est au tour de Dams de dévoiler ses pilotes pour la saison 2017 des GP2 Series.

L’écurie de Jean-Paul Driot cherchera à obtenir de meilleurs résultats après voir fini 5e du classement Équipes l’an dernier.

Dams conservera Nicholas Latifi après que le Canadien a terminé à la 16e position du classement Pilotes l’an dernier.

« Notre principal objectif est d’évoluer constamment aux avant-postes et d’obtenir de meilleurs résultats que l’an dernier, a reconnu Nicholas Latifi. Je suis heureux de rester dans l’équipe pour une seconde saison car j’ai déjà établi de bonnes relations avec le personnel.

Cela me sera d’autant plus utile qu’on ne dispose pas de beaucoup de temps en piste en GP2 et qu’il faut constamment s’adapter aux conditions. Nous savons tous où nous devons progresser. »

Nicholas Latifi sera rejoint par Oliver Rowland qui a évolué l’an passé avec MP Motorsport. Le champion 2015 des Formula Renault 3.5 Series remplacera Alex Lynn.

« Le but est de dominer la série, c’est mon objectif que je partage avec l’équipe, a commenté le Britannique. Dams a déjà remporté des titres par le passé avec Valsecchi, Grosjean et Palmer.

J’arrive dans une structure qui a un beau palmarès et je compte en profiter pour être à mon meilleur niveau. J’ai eu des difficultés avec les pneus lors de ma première année, mais j’ai pu malgré tout obtenir quelques bons résultats. Je vais avoir une bien meilleure approche sur les meetings cette saison. »

