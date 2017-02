Une campagne aux Antipodes somme toute positive pour Kami Laliberté

En Formule Toyota à Manfeild, Nouvelle-Zélande

Le jeune pilote québécois Kami Laliberté a repris le chemin de la maison aujourd’hui après avoir complété un très chargé et exigeant programme de quinze courses en cinq week-ends, dans le cadre de la Castrol Toyota Racing Series de Nouvelle-Zélande.

Si son dernier rendez-vous au circuit de Manfeild n’a pas été à la hauteur de ses attentes, il n’en demeure pas moins que cette seconde expérience dans ce championnat d’hiver s’est avérée généralement satisfaisante.

Le Montréalais d’origine qui l’an dernier avait accumulé 386 points, conclue cette fois à la 10e position avec 498 points, loin devant les suivants. D’autre part, il a obtenu neuf Top-10 et a dû abandonner une seule fois alors que l’an dernier, il s’était contenté de six Top-10 et avait à son compte trois abandons.

Seul Canadien du peloton de vingt coureurs provenant des quatre coins du monde, Laliberté a disputé aujourd’hui les deux dernières épreuves au programme sur le tracé de 3,03 kilomètres de Manfeild, sur l’Île du Nord.

Lors de l’épreuve de la matinée, un sprint de 15 tours, le coureur de l’équipe M2 Compétition a connu un bon départ et parti de la 13e place, après deux tours était déjà remonté en 9e place.

« Ça allait bien mais il y a eu un drapeau rouge et à la relance, une voiture m’a frappé de l’arrière et m’a sorti de piste. J’ai dû abandonner. C’est dommage », de se raisonner le Québécois.

Restait en après-midi une dernière épreuve, une course de 35 tours – événements plutôt rares dans ce type de catégorie – appelé Grand Prix de Nouvelle-Zélande.

« Honnêtement, il ne s’est pas passé grand-chose, il n’y avait pas tellement d’action. Je partais 13e et j’ai terminé 13e. J’ai dû me défendre à quelques reprises et aussi parfois, j’ai voulu me rapprocher d’un pilote devant, mais jamais d’assez près pour le dépasser », de conclure Laliberté.

Le jeune homme rentre maintenant à sa base européenne où il rechargera les batteries et d’où il se préparera pour sa prochaine saison de courses estivales. D’ici quelques semaines, on sera en mesure d’annoncer ce à quoi ressemblera le calendrier d’épreuves du jeune homme de 17 ans, au cours des prochains mois.

On peut en tout temps s’informer sur Kami Laliberté au www.kamilaliberte.com.

source: PR Kamilaliberté