Nandan : « Ça ne devrait pas arriver »

Roue arrachée, le vice-champion du monde a dû mettre pied à terre

Michel Nandan, le Team Principal de Hyundai Motorsport, n’a pas caché sa frustration après avoir vu Thierry Neuville perdre une victoire pour la seconde fois d’affilée.

Hyundai Motorsport est à la peine au terme de la 2e étape du Rallye de Suède.

Alors que la marque coréenne espérait s’imposer avec Thierry Neuville qui disposait d’une avance de 43 secondes sur Jari-Matti Latvala (Toyota), le Belge est parti à la faute dans la super spéciale de Karlstad qui clôturait la journée.

Roue arrachée, le vice-champion du monde a dû mettre pied à terre. Une situation identique à celle vécue au Monte-Carlo le mois dernier où il avait abandonné alors qu’il dominait l’épreuve.

« C’est facile de dire que ça fait partie du rallye, mais ça ne devrait pas arriver dans une super spéciale quand on a une avance de 43 secondes, a commenté le Monégasque. C’est décevant pour toute l’équipe et bien évidemment pour Thierry et Nicolas (Gilsoul) après ces performances. Jusqu’à cette spéciale, ils ont tout bien fait en contrôlant et en augmentant leur avance. Le Rally2 leur permettra de tourner rapidement la page. »

« Nous devons nous concentrer sur le potentiel de notre voiture malgré les problèmes rencontrés en ce début de saison. Nos équipages sont résistants. Nous l’avons vu ce matin avec Hayden (Paddon) et John (Kennard) qui ont eu leurs soucis de direction assistée », a souligné Michel Nandan.

Hyundai mise désormais sur Dani Sordo qui occupe la 4e place à bonne distance de Sébastien Ogier (Ford). Hayden Paddon occupe la 7e position.

source: Autohebdo.fr – Jacques-Armand Dupuis