L’édition 2017 des 4 Heures Pole-Position a lieu ce samedi

Au complexe Kart-O-Mania le 18 février

Ce samedi 18 février aura lieu la 19ème édition des 4 Heures Pole-Position.

Cet événement fête aussi les 15 ans de sa création (certaines années deux courses avaient lieu) et c’est de nouveau au complexe Kart-O-Mania, à Montréal, que ce rendez-vous traditionnel québécois sera présenté.

Plusieurs pilotes de renom sont engagés cette fois encore, tout comme une multitude de pilotes semi professionnels et amateurs qui prendront le départ de cette course d’endurance de karting qui sera donné à 11 heures.

L’année dernière, l’équipe « Les Touristes » avait surpris tous les favoris en s’imposant. Il faut dire que plusieurs des pilotes qui représentaient cette équipe avaient pris part à des sélections mondiales de karting.

Cette année, cette équipe est de retour, avec la seule pilote féminine inscrite, Sabrina Caron, pour tenter de remporter une seconde fois consécutive les 4 Heures Pole-Position.

Des fans du légendaire Ayrton Senna sont également au rendez-vous avec l’équipe Senna-sational. Formant l’équipe, le pilote de la Coupe Nissan Micra Metod Topolnik, associé à Thomas Stewart, au champion de karting Patrick Bramhill et à Austin Riley, jeune pilote autiste de karting.

Outre Metod Topolnik, plusieurs autres pilotes de la Coupe Nissan Micra participeront à l’endurance cette année encore, notamment le champion 2015 Olivier Bédard et le champion 2016 Xavier Coupal qui feront équipe au sein d’une équipe portant le nom de la série.

Deux pilotes de Coupe Nissan Micra évolueront aussi au sein de Perry Performance, représentée par Jean-Michel Isabelle, Pierre Clavet ainsi que les Ontariens Alex Healy et Tyler Givogue.

La famille Wittmer, sera également représentée par plusieurs de ses membres pilotes, tout comme Bertrand Godin qui sera cette fois en piste avec l’équipe Test Racing, une équipe qui a déjà remporté l’épreuve et principalement composée de pilotes et co-pilotes de rallye.

À noter aussi la participation d’un double champion du monde de karting, Pierre-Luc Ouellette, au sein de l’équipe Flagworld avec Marcel Lafontaine, Dany Flageole et Jean-François Séguin.

Les 4 Heures Pole-Position, ce sont également des amateurs talentueux qui viennent tenter leur chance face aux professionnels, et s’amuser ! Au total, ils seront quarante-huit cette année encore puisque seules douze équipes de quatre pilotes ont été sélectionnées.

Cette année, les places pour les 4 Heures Pole-Position se sont remplies en un temps record, montrant d’emblée l’intérêt des pilotes pour cet événement et se remettre à la course automobile le plus rapidement possible en début d’année !

Le départ de cette édition 2017 sera donné samedi, le 18 février, à 11 heures précises, pour 4 heures de course qui promettent d’être très intenses.

L’accueil des participants, du public (entrée gratuite) et des invités se fera chez Kart-O-Mania (5196 rue de la Savane, coin Décarie à Montréal) à compter de 9 heures. Les essais libres, seule séance d’entraînement pour les pilotes avant le départ de la course, auront lieu à 10 heures.

Tous les renseignements sur ce rendez-vous annuel sont disponibles sur le site www.poleposition.ca.

L’épreuve est réalisée en partenariat avec Pole-Position Magazine, Kart-O-Mania, Auto Sport Québec (ASQ) et l’Association Des Signaleurs de la Région du Québec (ASRQ).

Nous vous invitons aussi à aimer la page Facebook du magazine Pole-Position pour suivre en direct l’action durant l’événement. Spectacle assuré car chaque équipe ou presque semble avoir des ambitions de podium en vue de cette édition 2017 du 15ème anniversaire !

HORAIRE

09h00 à 09h30 : Accueil des participants

10h00 à 10h15 : Séance d’essais libres

11h00 : Départ des 4 Heures Pole-Position 2017

15h00 : Arrivée des 4 Heures Pole-Position 2017

15h03 : Photo officielle pour tous les participants

15h15 : Cérémonie de podium et remise des prix

LISTE OFFICIELLE DES ÉQUIPAGES INSCRITS

– Perry Performance = Jean-Michel Isabelle; Pierre Clavet; Alex Healy; Tyler Givogue

– Coupe Nissan Micra = Olivier Bédard; Xavier Coupal; René Fagnan; Marc-Antoine Cardin

– Les Touristes = Sabrina Caron; Gabriel Gagnon; Dany St-Hilaire; Hajrudin Balic

– Wittmer Racing = Patrik Wittmer; René Wittmer; Karl Wittmer; Kurt Wittmer

– Test Racing = Mathieu Dubé; Samuel Joyal; Laurence Dubé; Bertrand Godin

– Team M.K.S. = Paul Heng; Hamzi Ataya; Sébastien Gagné De Lafontaine; Mathieu Demers

– Flagworld = Pierre-Luc Ouellette; Marcel Lafontaine; Dany Flageole; Jean-François Séguin

– Bowes Media = Christopher Bowes; Vincent Allard; Anthony Cloutier; Renaud Robert

– Senna-sational = Metod Topolnik; Thomas Stewart; Patrick Bramhill; Austin Riley

– Team Arsenal = Stéphane Perron; Simon Pepin; François Chamberland; Dominic Fortin

– Club Delta Québec = Sylvain Bourgault; Yann Quimper; Guy Painchaud; Simon Gagnon

– Team K1-450 = Marc-André Demers; Sébastien Lévesque; Stéphane Jérôme; Yanick Laberge

Pour plus d’information : Pole-Position, (450) 464-4076

source :Service Presse Pole-Position