IndyCar – Hildebrand référence des essais à Phoenix

J.R Hildebrand a réalisé le meilleur chrono des essais d’IndyCar au terme de la troisième et dernière séance sur le Phoenix Raceway

Hildebrand (Ed Carpenter Racing) a signé le meilleur chrono des essais de l’IndyCar sur le Phoenix Raceway (Arizona).

Le pilote de la n°21 a bouclé un tour de l’ovale d’un mile en 19’’0401, soit une demi-seconde de mieux que la référence de la veille de Josef Newgarden (Team Penske).

« J’aime évoluer les short-tracks car ils sont très délicats à aborder, a expliqué l’Américain qui roulait pour la première fois sur cet ovale avec les nouveaux kits aéro. J’ai eu malgré tout l’opportunité de tester un peu la voiture lors des essais sur l’Iowa l’an dernier (où il remplaçait Josef Newgarden blessé). Ça m’a apporté les connaissance de base au niveau du kit aéro et des pneus. »

La plupart des pilotes ont progressé dans la la pénultième séance, mais les cinq premières places sont monopolisées par les kits Chevrolet. Ed Carpenter (Ed Carpenter Racing) est le plus proche du meilleur chrono et devance les pilotes Penske Josef Newgarden, Helio Castroneves et Will Power.

Mikhail Aleshin (Schmidt Peterson Motorsports) a fini meilleur pilote Honda en se classant au 6e rang devant Tony Kanaan (Chip Ganassi Racing) et Simon Pagenaud (Team Penske). Le champion en titre a précédé son compatriote Sébastien Bourdais (Dale Coyne Racing).

Alexander Rossi (Andretti Herta Autosport) et Takuma Sato (Andretti Autosport) sont partis à la faute durant la seconde journée d’essais, les deux pilotes terminant dans le mur sans heureusement être blessés.

Josef Newgarden et Sébastien Bourdais ont également eu chaud en se touchant légèrement durant les essais, mais les deux pilotes ont pu rallié les stands.

La saison 2017 d’IndyCar débutera dans un mois avec le Grand Prix de St Petersburg (Floride) disputé le 12 mars. L’ovale de Phoenix accueillera de nouveau l’IndyCar le 29 avril pour la 4e épreuve du calendrier.

Résultat:

source: Autohebdo.fr (photo © Joe Skibinski / IndyCar Media)