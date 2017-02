Haas : 2017 sera aussi difficile que 2016

Gene Haas le croit en tout cas

Le propriétaire de Haas F1 Team, Gene Haas s’apprête à aborder sa deuxième saison en Formule 1.

Il fait le point aujourd’hui sur ses ambitions avant ce qui doit être l’année de la confirmation.

Pour commencer en Formule 1, vous avez dû construire une nouvelle voiture à partir de rien. Mais en 2017, avec l’arrivée d’un nouveau règlement, est-ce que ce n’est pas un aussi grand défi ?

Je pense qu’il y a des plus et des moins. Du côté plus, nous n’avons plus à essayer de faire bien travailler l’équipe ensemble – c’est déjà le cas. Nous n’avons plus à nous inquiéter pour acheter des camions et avoir d’autres infrastructures.

Nous avons tout cela en place. Du côté négatif, nous avons moins de temps pour faire de nouveau toutes ces choses et il y a le changement de règlement, donc vous devez être préparés.

D’un autre côté, nous avons des relations plus fortes avec nos fournisseurs, donc ce devrait être plus facile. C’est du donnant-donnant. Ce sera simplement aussi difficile que l’an dernier. Mais je pense qu’avec la connaissance que nous avons, nous devrions en fait performer un petit peu plus cette année.

Qu’aimeriez-vous accomplir en 2017 ?

Si nous pouvons être un peu meilleurs, parce que notre business model en Formule 1 nous permet d’avoir plus d’efficacité opérationnelle, alors, nous pourrions gagner une position ou deux au classement des constructeurs.

Vous avez choisi de recruter Kevin Magnussen à la place d’Esteban Gutierrez.

Pourquoi ce choix ? Qu’aimez-vous dans Magnussen ?

Eh bien, Magnussen était en fait un de nos candidats originels. Nous lui avons parlé et nous avons parcouru de long en large son expérience en sport auto, et nous avons été très impressionnés.

Peu avant la fin de la saison, nous avons demandé à Kevin s’il serait disponible, et il a dit oui. Au dernier week-end de course, nous avons pris notre décision et l’avons fait signer chez Haas.

source: http://motorsport.nextgen-auto.com