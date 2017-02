Alonso et Vandoorne s’entendent très bien pour le moment

Il est peu probable que ça change de sitôt

Après la collaboration très calme entre Fernando Alonso et Jenson Button lors des deux dernières saisons, McLaren affiche un duo partiellement renouvelé puisque le Britannique a été remplacé par Stoffel Vandoorne.

Ce dernier et Alonso s’entendent pour le moment très bien et ont pris l’habitude de travailler ensemble l’année dernière, surtout à Bahreïn où Vandoorne avait remplacé l’Espagnol, blessé.

« Ils s’entendent très bien, ils sont tous les deux de gros travailleurs, concentrés sur leur propre niveau » explique Zak Brown. « Je pense qu’ils vont très bien aider à faire avancer l’équipe, ensemble.

Stoffel est très naturel, je n’ai aucun doute sur le fait qu’il va pousser Fernando dans ses retranchements et que ce sera bien pour l’équipe ».

« Ils ont une relation très saine et je ne pense pas que ça changera, mais nous savons tous en sport automobile que les équipiers finissent par être rivaux, que ce soit Senna et Prost ou Rosberg et Hamiton, ça devient toujours délicat.

Les pilotes veulent toujours battre leur équipier car en réalité, ils veulent battre tout le monde ».

Brown reconnaît volontiers que le niveau de l’équipe déterminera la rivalité entre les deux pilotes. Si Button et Alonso se sont si bien entendus, c’est aussi parce que durant leurs deux années ensemble, McLaren n’a jamais visé mieux qu’une septième place à la régulière.

« Je ne pense pas que l’un d’entre eux soit du genre à être exalté par une huitième ou une neuvième place. Leur principal objectif sera de revenir à l’avant du peloton et seulement après, ils pourront faire attention l’un à l’autre.

J’ai hâte de voir ce que donnera la compétition entre eux et j’espère avoir à gérer ce genre de rivalité, on devra juste faire en sorte qu’elles restent saines ».

