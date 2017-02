Gunnar Sterne remporte l’épreuve TLR Cup à Valcourt

La foule était au rendez-vous aujourd’hui lors de la seconde journée de courses du Grand Prix Ski-doo de Valcourt présenté par Intact Assurance

La température favorable, les spectateurs présents en auront eu pour leur argent avec de spectaculaires luttes dans toutes les disciplines.

L’ambiance était particulièrement survoltée en fin d’après-midi lors de la grande finale de la TLR CUP en ovale sur glace.

Avec douze des meilleurs pilotes au monde en classe Pro Champ la course aux points était féroce sur le circuit Yvon Duhamel. Les québécois Sabrina Blanchet et Jason Lavallée ont pu se qualifier pour y participer, un défi en soit.

Même après un second départ suite à un drapeau rouge, Gunnar Sterne (220) le meneur au championnat s’est imposé devant le reste du peloton en tenant tête à ses adversaires.

Le vainqueur de l’an dernier à Valcourt, Matt Shulz a dû abandonner la course ce qui a offert a Cardell Potter de prendre la seconde position sur la piste. Nick Van Strydonk s’est quant mérité une 3e marche sur la boite à succès.



En classe Semi Pro Champ ce sont les 3 québécois Danick Lambert (no 3) de Sorel- Tracy, Sabrina Blanchet de Québec et Steven Marquis de Cookshire qui ont composé le trio des meneurs lors de la finale du samedi.

LUTTES SANS FINS EN SNOCROSS

La finale de snocross en catégorie Pro Open a donné des frissons à la foule avec des batailles sans fin entres les 5 meneurs en piste. Malgré le départ canon du suédois Adam Renhein devant ses adversaires, Tim Tremblay ( no 11 ) reconnu pour ses remontées spectaculaires, est venu réclamer la position de tête après 3 tours gardant cette constance jusqu’au drapeau a damier.

C’est Elias Ishoel et Adam Reheim qui se sont partagé les deux autres places vacantes du podium suite à de solides batailles avec Aki Pihlaja le 4e pilote à visiter la ligne d’arrivée.

UN DOUBLÉ POUR FISET ET SYLVESTRE

Dany Fiset 911 fréquemment meneur à Valcourt, a encore une fois démontré a maitrise de son véhicule VTT lors en finale 450 4 temps.

Il a répété l’exploit en classe Open terminant une lutte de la dernière seconde avec Yves Samson.

C’est devant une foule fébrile que le coloré Maxime Sylvestre (77) s’est payé deux tours de piste sur la roue arrière le drapeau à damier à la main en remportant les classes Moto Pro-Am 450 et Pro -Am Open.

ESTRADES BONDÉES POUR LES COURSES D’ACCÉLÉRATION

Les mordus de moteurs et de puissance était nombreux à venir assister aux impressionnantes course d’accélération. Bon nombre de pilotes de partout au Québec se sont présenté à Valcourt pour pavaner leurs motoneiges et tenter de remporter les grands honneurs dans les différentes classes. Les finales auront lieu en soirée.

source: Service Presse Valcourt